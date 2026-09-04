Уряд спрямував додаткові 33,6 млрд грн на виплати військовим

Кабмін перерозподілив 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім сім'ям

Кошти мають забезпечити своєчасні виплати військовослужбовцям у вересні





Кабінет міністрів спрямував 33,6 млрд грн на виплати українським військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Кошти перерозподілять із резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. За словами прем'єра, це дасть змогу своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні.

Із загальної суми 25,9 млрд грн спрямують на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України у вересні. Ще 7,7 млрд грн передбачено на одноразову грошову допомогу у випадках загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця.

Корецький наголосив, що виплати захисникам, підтримка їхніх родин, а також забезпечення Сил оборони озброєнням та іншими необхідними засобами залишаються безумовними пріоритетами держави.

Прем'єр також закликав урядовців і парламентарів прискорити ухвалення всіх необхідних рішень та законів для отримання міжнародної фінансової допомоги. «Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах», – зазначив Корецький.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовцям розширили соціальні гарантії на період лікування. Відтепер за військовими зберігатиметься грошове забезпечення протягом усього періоду безперервного стаціонарного лікування та реабілітації. Раніше діяло обмеження у 12 місяців.

Також у серпні прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляв, що уряд уточнює потреби у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року та шукає додаткові ресурси. Серед джерел фінансування розглядається, зокрема, допомога міжнародних партнерів.