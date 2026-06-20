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Черкащанка розводить курей, що несуть зелені і блакитні яйця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Черкащанка розводить курей, що несуть зелені і блакитні яйця
Вартість різнокольорових яєць в інтернет-магазинах сягає 250 гривень за десяток
фото: suspilne.media

Незвичний колір шкаралупи у яєць з’являється завдяки спеціальному гену

У соціальних мережах дедалі більшої популярності набувають відео з яйцями незвичних кольорів – від ніжно-рожевого та оливкового до трендового відтінку Тіффані (глибокий і виразний відтінок на межі між світло-бірюзовим та м'ятно-блакитним, – ред.). Їх несуть кури породи амераукана. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Жителька Хутора-Хмільної, що на Черкащині, Таїсія Шмуратова має близько десяти таких курочок, які у теплу пору року щодня дають по вісім-дев’ять різнобарвних яєць. Особливого догляду птахи не потребують: їм достатньо звичного зерна, свіжої трави та вільного вигулу.

Таїсія Шмуратова
Таїсія Шмуратова
фото: suspilne.media

Жінка розповідає, що купила яйця цієї породи курей в інтернеті та вивела курчат в інкубаторі.

Як пояснює генетик-селекціонер Олег Катеринич, незвичний колір шкаралупи – це виключно питання генетики, а не аномалія.

Кури в господарстві пані Таїсії
Кури в господарстві пані Таїсії
фото: suspilne.media

«Ми беремо породу, беремо ген, умовно переносимо в новий гібрид. Ми можемо зробити і блакитні яйця, і зелені, і світло-зелені, і оливкові. Це як колір нашого волосся, як колір наших очей», – зазначає науковець.

За його словами, такі кольори є хорошим маркетинговим ходом для розширення асортименту, проте на полицях супермаркетів чи на масових прилавках центрального ринку Черкас цієї дивини поки немає. Причина криється у низькій продуктивності породи: якщо звичайна промислова курка зносить близько 300 яєць на рік, то амераукана – лише 120-140 штучок.

Курчата
Курчата
фото: suspilne.media

Через такий дефіцит вартість різнокольорових яєць в інтернет-магазинах сягає 250 гривень за десяток, а на ринку їх зрідка продають удвічі дорожче за стандартні. Продавчиня Анна Карачун, яка встигла спробувати екзотичний продукт минулого року, запевняє, що на смак вони чудові: «Мені вони сподобалися, я їх купила, смачні яйця».

Для самої ж Таїсії Шмуратової розведення незвичного птаства – це не бізнес, а справа для душі та радість для родини. Жінка не планує продавати курей чи яйця, а навпаки, з нетерпінням чекає на нове поповнення в інкубаторі.

Нагадаємо, у селі Сливине, що неподалік від Миколаєва, місцевий житель Михайло Степанов облаштував незвичну акваферму. Наразі чоловік вирощує понад п’ять тисяч мальків австралійських раків та близько 40 осетрів.

Також у Києві інженер Сергій Салата розвиває незвичний для України бізнес – вертикальну сіті-ферму, де базилік вирощують без ґрунту та сонячного світла. Проєкт поєднує інновації, підприємництво та адаптацію до умов війни. 

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Теги: птахи інтернет бізнес

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