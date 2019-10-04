Україна зменшила експорт цукру майже на третину за останній рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідером імпорту українського цукру залишається Узбекистан, далі йдуть Азербайджан та Таджикистан

З вересня 2018 і до серпня 2019 року українські виробники експортували майже на 27% менше цукру, ніж у попередній період

Українські виробники з вересня 2018 і до серпня 2019 року експортували 409,8 тис. т цукру на суму 144,3 млн $. Це майже на 27% менше, ніж минулого року – 564,0 тис. т.

Про це повідомляють у пресслужбі «Укрцукор».

Зазначається, що крім того, відбулись незначні зміни в географії експортних поставок:

«В 2018/19 році, що завершився в серпні і ми можемо відзначити деяку зміну географії поставок. Хоча лідером імпорту у нас залишається Узбекистан, відвантаження в цю країну суттєво зменшились - з 210 до 96 тис. т. На друге місце піднявся Азербайджан (74 тис. т), який посідав 3-тє місце в попередньому сезоні (43 тис. т), а на третьому місці розмістився Таджикистан (36 тис. т в 2018/19 МР проти 16 тис. т в 2017/18 МР, 9-те місце)», - прокоментувала заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко.



Експерт відзначила, що частка поставок до Узбекистану в загальному обсязі експорту зменшилась із 37% в 2017/18 МР до 24% в 2018/19 МР. Причинами скорочення відвантажень, на її думку, є зміна податкової політики в Узбекистані, в першу чергу, та велика кількість логістичних проблем, які мали місце в сезоні.



«Окремо слід відзначити збільшення поставок до Ізраїлю та Лівії, які посіли сьоме та восьме місця в загальному рейтингу імпортерів та намагання українських цукровиків максимально диверсифікувати напрямки експорту», - підсумувала Яненко.



Щодо наступного сезону, експерт спрогнозувала очікуване підвищення цін на цукор на Лондонській біржі, що безумовно відзначиться і на внутрішньому ринку. Ще одним фактором здорожчання є світовий дефіцит та скорочення виробництва цукру в Україні.



«Серйозним конкурентом в наступному сезоні може стати Росія, яка очікує перевиробництво солодкого піску і, відповідно, боротьба за ринки Середньої Азії буде більш запеклою», - пояснила Руслана Яненко.



За оцінками аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» експорт цукру в 2019/2020 МР році складе орієнтовно 300 тис. т.



Нагадаємо, станом на 3 жовтня 27 цукрових заводів виготовили 269,3 тис. т цукру і переробили 1,96 млн т цукрових буряків.