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    Економіка та фінанси

    Чому медикам не світить підвищення зарплат: ексміністр назвав винних

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    Рева переконаний, що із 1 січня розпочнеться новий бюджетний рік, проте медики не побачать зарплат&nbsp; - Чому медикам не світить підвищення зарплат: ексміністр назвав винних
    Рева переконаний, що із 1 січня розпочнеться новий бюджетний рік, проте медики не побачать зарплат 
    фото: pmg.ua

    Зеленський пообіцяв у 2022 році забезпечити середню зарплату лікарів у розмірі 24 тис. грн

    Гроші на підвищення зарплат медичним працівникам не заклали в державному бюджеті, але крайніми намагатимуться зробити місцеву владу. Про це розповів колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю «Фактам».

    Як зазначив Рева, президент Зеленський пообіцяв у 2022 році забезпечити середню зарплату лікарів у розмірі 24 тис. грн на місяць. «На наступний рік «зелені» додали медичній галузі 35 млрд грн. Разом це складає приблизно 196 млрд грн, і вони пообіцяли забезпечити лікарям заробітну плату в розмірах, озвучених президентом», – нагадав Рева.

    Із 1 січня розпочнеться новий бюджетний рік, проте медики не побачать зарплат в обіцяних розмірах. Рева пояснив, що влада повинна буде якось відреагувати на обурення медичних працівників.

    «Вочевидь, що на своє виправдання представники центральної влади казатимуть, мовляв, ми гроші дали, а на місцях всі наші рішення саботують: у всьому винні місцева влада та головні лікарі.

    Насправді і я хочу, щоб люди знали правду – винна в цьому буде не місцева влада, а нинішній уряд і правляча партія «Слуга народу» разом із найвеличнішим політичним діячем сучасності – президентом Зеленським, які пообіцяли медикам такі зарплати, але забули закласти кошти в державному бюджеті України на 2022 рік.

    Тобто гроші не заклали в державному бюджеті, але крайніми намагатимуться зробити місцеву владу», – сказав Рева.

    В Україні середня зарплата у грудні 2021 року збільшиться на 15%. Такий зліт пов'язаний, зокрема, із традиційними річними преміями, крім того, збільшиться і мінімальна зарплата.

    Нагадаємо, із 1 грудня освітянам у школах підвищили заробітну плату на 8,4%. Директор школи буде отримувати 17 тис. грн на місяць, а вчителі – від 9 до 13,7 тисяч.

    Зазначимо, родинам загиблих захисників піднімуть виплати: що зміниться із 1 січня. Підвищені виплати отримають більше двох тисяч осіб.

    Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

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    Теги: Кабмін міністр соцвиплати зарплата місцева влада гроші Андрій Рева Володимир Зеленський партія Слуга народу влада
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    Чому медикам не світить підвищення зарплат: ексміністр назвав винних