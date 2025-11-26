Головна Світ Економіка
План «Б» для Києва: ЄС терміново готує порятунок для фінансової системи України

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
План «Б» для Києва: ЄС терміново готує порятунок для фінансової системи України
ЄС терміново шукає гроші для України
фото із відкритих джерел

ЄС терміново готує «проміжний кредит» для України на випадок блокування €140 млрд російських активів

Європейські країни терміново розробляють новий план для запобігання фінансовому краху України на початку 2026 року. Цей екстрений захід необхідний на випадок, якщо лідери ЄС не зможуть домовитися про використання заморожених російських активів для фінансування Києва. Як повідомляє газета Politico з посиланням на джерела, експерти в Брюсселі нині екстрено готують нові ініціативи допомоги, оскільки основна ідея про «репараційний кредит» зіткнулася з «лютим опором», пише «Главком».

На жовтневому саміті лідери Євросоюзу сподівалися погодити використання заморожених активів Москви для надання Україні «репараційного кредиту» у розмірі €140 млрд.

Однак ця ідея наштовхнулася на спротив Барта де Вевера, прем'єр-міністра Бельгії – країни, де зберігається більша частина цих грошей. Глава бельгійського уряду висловив занепокоєння «серйозними ризиками», пов'язаними з експропріацією російських активів. 

У зв'язку з цим одним із варіантів, що набирає підтримки, є надання Україні «проміжного кредиту», який буде фінансуватися за рахунок спільноти.

За словами чотирьох офіційних осіб ЄС, ці кошти допоможуть Україні «утриматися на плаву в перші місяці 2026 року». Це також допоможе надати більше часу для «підготовки повного «репараційного кредиту» з використанням російських активів таким чином, щоб Бельгія могла з цим упоратися».

Українська сторона може погасити первинний «проміжний кредит» ЄС після отримання довгострокового фінансування з «репараційного кредиту». Підготовка цього плану може завершитися найближчими днями. Однак в ЄС визнають, що в довгостроковій перспективі альтернативи «репараційному кредиту» немає.

До слова, у соціальній мережі X набуває поширення гостра тема, започаткована норвезькою журналісткою Іне Бак Іверсен. Авторка стверджує, що спецпосланник президента США, відомий американський магнат нерухомості Стів Віткофф має набагато глибші та темніші зв'язки з російськими кримінальними та фінансовими структурами, ніж вважалося раніше.

План «Б» для Києва: ЄС терміново готує порятунок для фінансової системи України
План «Б» для Києва: ЄС терміново готує порятунок для фінансової системи України
Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме
Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
Між Китаєм та Японією наростає скандал: уже постраждало авіасполучення
Між Китаєм та Японією наростає скандал: уже постраждало авіасполучення

