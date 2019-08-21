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    Економіка та фінанси

    Українська курятина відкриває ринки Японії

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    Основним покупцем української курятини за 7 місяців 2019 року стала Саудівська Аравія - Українська курятина відкриває ринки Японії
    Основним покупцем української курятини за 7 місяців 2019 року стала Саудівська Аравія

    Держпродспоживслужба узгодила ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці

    Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та відповідний орган Японії узгодили форму міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт м’яса птиці.

    Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

    Йдеться про ветсертифікат на м’ясо птиці, що експортується з України до Японії. Також компетентні органи обох країн узгодили імпортні вимоги до здоров’я тварин, м’ясо яких ввозиться до Японії.

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    Також, як повідомляють Українські новини, компанія Чумак почала експорт своєї продукції в Сінгапур. Чумак відправив в Азію соуси, смузі, кетчупи, зокрема, органічні.

    Продукція буде реалізовуватися в мережі онлайн-супермаркетів, що входить до групи компаній представлених в Індонезії, Малайзії, Філіппінах, Сінгапурі, Таїланді і В'єтнамі.

    Раніше повідомлялося, що основним покупцем української курятини за 7 місяців 2019 року стала Саудівська Аравія.

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