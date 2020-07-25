Польща повідомила про намір вийти зі Стамбульської конвенції



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Стамбульська конвенція «містить елементи ідеологічного характеру», які у Варшаві вважають «шкідливими»

У Польщі вважають, що їхнє законодавство є зразковим щодо захисту жінок від насильства

Польща на наступному тижні починає процедуру виходу зі Стамбульської конвенції через положення «ідеологічного характеру», які польська влада вважає «шкідливими».

Про це повідомив міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, пише Польське радіо.

«У понеділок ми подамо заяву в міністерство у справах сім'ї, праці і соціальної політики про початок офіційної роботи по припиненню так званої Стамбульської конвенції», - заявив Зьобро.

Він вважає, що польське законодавство є зразковим щодо захисту жінок від насильства і його стандарти де в чому навіть вище, ніж положення Стамбульської конвенції.

Правляча консервативна партія «Право і справедливість» не підтримує «створення так званої соціокультурної статі на противагу біологічній», яка нібито нав'язується Стамбульською конвенцією.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства, так звана Стамбульська конвенція, має на меті захистити жінок від усіх форм насильства та дискримінації.

Польща підписала конвенцію в грудні 2012 року і ратифікувала її в 2015 році.

До слова, наприкінці травня ООН закликала Верховну Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Нагадаємо, електронна петиція до президента України з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Як відомо, ще у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція.