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Українські вітроенергетична асоціація закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками «зеленої» електрики у 2025 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські вітроенергетична асоціація закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками «зеленої» електрики у 2025 році

Накопичення боргів на ринку негативно впливає на інвестиційний клімат та енергокомпанії - Конеченков

Українська вітроенергетична асоціація наголошує на важливості прийняття збалансованих рішень для забезпечення повних розрахунків з виробниками відновлюваної енергетики та уникнення накопичення боргів. Про це заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

За його словами, важливо уникнути накопичення боргів, оскільки це негативно впливає не лише на інвестиційний клімат, але й на роботу та існування самих компаній.

«Запропоновані регулятором витрати на ПСО в структурі тарифу в розмірі майже 30,8 млрд грн, виглядають з нашого погляду, як мінімально необхідні та дають надію на не прирощення боргів в наступному році. Але є прогноз «Гарантованого покупця» – 31 млрд гривень, це треба також враховувати», - підкреслив Конеченков.

Він також закликав НКРЕКП прийняти збалансоване рішення щодо рівня тарифу на передачу електроенергії, який забезпечить повні розрахунки з виробниками ВДЕ в 2025 році та забезпечить «Укренерго» фінансовими ресурсами на виконання своєї функції як системного оператора.

Нагадаємо, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко заявив, що встановлення бездефіцитного тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» дозволить цій компанії відновити ефективну роботу з міжнародними організаціями.

Теги: НКРЕКП клімат Укренерго альтернативна енергетика

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