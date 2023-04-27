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Мільярдер Пінчук переходить на українську мову. Відео перших спроб

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мільярдер Пінчук переходить на українську мову. Відео перших спроб
Віктор Пінчук із переможцями PinchukArtCentre Prize
фото: pinchukartcentre

Зазначимо, олігарх донедавна проводив публічні виступи лише російською та англійською мовами

Засновник PinchukArtCentre Віктор Пінчук вперше публічно виступив українською мовою на оголошенні переможців сьомої премії PinchukArtCentre. Олігарх у своєму вітальному слові до учасників та гостей заходу звернувся державною, зазначивши, що мистецтво – це дуже сильна зброя.

«Кажуть, що коли гармати розмовляють, музи мовчать. Я із цим висловом не згоден. Музи – це дуже сильна зброя. Якщо навіть на хвилинку подумати, що музи можуть мовчати, то вони повинні стріляти, але стріляти мовчки. Ви знаєте, мистецтво і муза – це у нашому випадку дуже сильна зброя», – сказав Пінчук. 

Зазначимо, олігарх донедавна проводив публічні виступи лише російською та англійською мовами. 

Помітно, що спроби говорити українською, мільярдеру і зятю експрезидента Кучми дають складно, проте сам факт таких потуг свідчить, що «путінська українізація» почала справляти ефект навіть на найбагатших людей України.

У вівторок, 25 квітня, у Києві оголосили переможців премії PinchukArtCentre 2022. На премію претендували 18 художників і художніх колективів з усієї України, включаючи тих, хто зараз проживає за її межами. Вік учасників до 35 років. 

Переможцями премії PinchukArtCentre 2022 стали:

  • головна премія – Дана Кавеліна (27, Мелітополь/Львів/Берлін);
  • спеціальні премії – Антон Саєнко (33, Суми/Київ), Катерина Лисовенко (33, Одеса/Київ), Ніколай Карабінович (34, Київ/Антверпен);
  • приз громадськості – Михайло Алексєєнко (32, Київ).

Нагадаємо, олігарх Пінчук нещодавно засвітився на великій пресконференції, яку давав Володимир Зеленський. Олігарх сидів на першому ряду зали і увесь час про щось перешіптувався зі своїм давнім другом експрезидентом Польщі Олександром Квасьневським.

На відміну від багатьох своїх колег Пінчук за чотири роки правління Зеленського не мав проблем з правоохоронними органами – ані з українськими, ані з іноземними. Звісно, вагому роль тут зіграла неймовірна гнучкість олігарха і його вміння десятиліттями розкладати яйця у різні політичні кошики.

Зазначимо, Пінчука не зачепив тренд на деолігархізацію. У військовий рік олігарх зміг провести у Києві форум YES, на який приїхали понад дві сотні топполітиків та бізнесменів. 

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Теги: зброя мистецтво Володимир Зеленський виставка Віктор Пінчук премія концерт письменниця

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