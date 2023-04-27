Мільярдер Пінчук переходить на українську мову. Відео перших спроб
Зазначимо, олігарх донедавна проводив публічні виступи лише російською та англійською мовами
Засновник PinchukArtCentre Віктор Пінчук вперше публічно виступив українською мовою на оголошенні переможців сьомої премії PinchukArtCentre. Олігарх у своєму вітальному слові до учасників та гостей заходу звернувся державною, зазначивши, що мистецтво – це дуже сильна зброя.
«Кажуть, що коли гармати розмовляють, музи мовчать. Я із цим висловом не згоден. Музи – це дуже сильна зброя. Якщо навіть на хвилинку подумати, що музи можуть мовчати, то вони повинні стріляти, але стріляти мовчки. Ви знаєте, мистецтво і муза – це у нашому випадку дуже сильна зброя», – сказав Пінчук.
Зазначимо, олігарх донедавна проводив публічні виступи лише російською та англійською мовами.
Помітно, що спроби говорити українською, мільярдеру і зятю експрезидента Кучми дають складно, проте сам факт таких потуг свідчить, що «путінська українізація» почала справляти ефект навіть на найбагатших людей України.
У вівторок, 25 квітня, у Києві оголосили переможців премії PinchukArtCentre 2022. На премію претендували 18 художників і художніх колективів з усієї України, включаючи тих, хто зараз проживає за її межами. Вік учасників до 35 років.
Переможцями премії PinchukArtCentre 2022 стали:
- головна премія – Дана Кавеліна (27, Мелітополь/Львів/Берлін);
- спеціальні премії – Антон Саєнко (33, Суми/Київ), Катерина Лисовенко (33, Одеса/Київ), Ніколай Карабінович (34, Київ/Антверпен);
- приз громадськості – Михайло Алексєєнко (32, Київ).
Нагадаємо, олігарх Пінчук нещодавно засвітився на великій пресконференції, яку давав Володимир Зеленський. Олігарх сидів на першому ряду зали і увесь час про щось перешіптувався зі своїм давнім другом експрезидентом Польщі Олександром Квасьневським.
На відміну від багатьох своїх колег Пінчук за чотири роки правління Зеленського не мав проблем з правоохоронними органами – ані з українськими, ані з іноземними. Звісно, вагому роль тут зіграла неймовірна гнучкість олігарха і його вміння десятиліттями розкладати яйця у різні політичні кошики.
Зазначимо, Пінчука не зачепив тренд на деолігархізацію. У військовий рік олігарх зміг провести у Києві форум YES, на який приїхали понад дві сотні топполітиків та бізнесменів.
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