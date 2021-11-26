Канали Пінчука, Ахметова і Коломойського отримали найбільше грошей із бюджету на covid-рекламу

Всього 21 млн грн розподілено між 18 українськими телеканалами

Державне підприємство «Центр інформаційного простору України» за результатами тендера 23 листопада уклало договір зі столичним ТОВ «Сігма УА» на розміщення та демонстрування інформації в ефірі телеканалів. Загальна вартість закупівлі становить 21,21 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Бюджетні кошти дісталися 18 українським телеканалам. Найбільше отримали групи каналів, власниками яких є українські олігархи Віктор Пінчук, Рінат Ахметов та Ігор Коломойський. До прикладу, ТРК «Україна» – 2,87 млн грн, ICTV СТБ – 2,72 млн грн, 1+1 – 2,48 млн грн, «Інтер» – 1,45 млн грн, «Новий канал» – 1,39 млн грн, 2+2 – 984,6 тис. грн.

Дані з ProZorro

Вказане фінансування держава направила «з метою інформування якнайширших верств населення щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Вихід телематеріалів очікується протягом листопада–грудня 2021 року.

За даними аналітичної системи YouControl, фірма «Сігма УА» створена у листопаді 2014 року і належить киянам Денису Лазуренку і Олександру Горлову.

Як відомо, на початку жовтня Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти коронавірусу. Гроші виділили міністерству культури та інформаційної політики з Фонду боротьби з коронавірусом.

До кінця року Україна загалом має отримати понад 47 млн доз вакцини (це включно із тими препаратами, які ми вже отримали раніше). З них 39,2 млн – за кошти державного бюджету, а 8,1 млн – у межах програми COVAX.

Як повідомляв «Главком», 15 листопада президент Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв одну тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

«Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень, стільки ж після Нового року.