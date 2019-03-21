«Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки з 1 квітня



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«Укрзалізниця» планує цього року перевезти понад 200 млн пасажирів

«Укрзалізниця» планує цього року отримати від пасажирських перевезень понад 10 млрд грн, що на 19,7% більше, ніж у 2018 році

АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня підвищить тарифи на перевезення пасажирів і багажу від 13 до 21%. Ціна на квиток залежатиме від категорії поїзду та типу вагону. Це передбачено фінансовим планом компанії на 2019 рік, що оприлюднено на сайті компанії.

Згідно з фінансовим планом, «Укрзалізниця» планує у 2019 році отримати від пасажирських перевезень 10,140 млрд грн, що на 19,7% більше, ніж роком раніше.

У 2019 році прогнозується незначне зменшення обсягів пасажирських перевезень. АТ «Укрзалізниця» планується перевезти 201 млн пасажирів, що менше звіту 2018 року на 0,7%.

Крім того, планом передбачено підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом з квітня 2019 року на 14,2% - на рівень індексу цін виробників промислової продукції за 2018 рік.

Нагадаємо, 20 березня у «Укрзалізниця» повідомила у Facebook, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення, що раніше планувалося відсутнє у фінансовому плані компанії на 2019 рік. При цьому в «Укрзалізниці» повідомили про плани введення системи розподілу вагонів на класи: «комфорт», «стандарт» і «економ».

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» протягом 2019 року планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів. Зокрема, планувалося підвищення вартості квитків з 1 квітня на 12% і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планувала і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.