Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою

Росія звинуватила Олену Пех у «шпигунстві»

298 червня з полону повернули Олену Пех, наукову співробітницю Горлівського художнього музею. Росіяни утримували жінку шість років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після повернення в Україну жінка найперше зателефонувала своїй доньці. У російський полон Пех потрапила у 2018 році. Її звинуватили у «шпигунстві», та засудили до 13 років колонії.

З полону повернули Олену Пех, наукову співробітницю Горлівського художнього музею. росіяни утримували жінку 6 років. Після повернення в Україну Олена найперше зателефонувала своїй доньці



В російський полон Пех потрапила у 2018 році. Її звинуватили у "шпигунстві" pic.twitter.com/rYTtI8pAGV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 29, 2024

Нагадаємо, що 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію.