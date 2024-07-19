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Удар по «Охматдиту»: голова ДСНС пояснив, як вдалося уникнути більшої кількості жертв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар по «Охматдиту»: голова ДСНС пояснив, як вдалося уникнути більшої кількості жертв
8 липня Росія атакувала Київ ракетами, уламки пошкодили дитячу лікарню «Охматдит»
фото: glavcom.ua

За словами голови ДСНС, співробітники «Охматдиту» чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття

Атака на «Охматдит», яку російська окупаційна армія здійснила 8 липня, могла б забрати життя більшої кількості людей, якби не злагоджені дії персоналу лікарні. Про це голова ДСНС Андрій Даник сказав інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, співробітники «Охматдиту» чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття.

«Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б», – наголосив Даник.

Він підкреслив, що в разі оголошення повітряної тривоги варто завжди йти в укриття.

«Наслідки надзвичайних ситуацій мінімізуються саме профілактичними заходами й діями персоналу. Якщо все це є – трагічних наслідків у великому обсязі не буде», – сказав голова ДСНС.

При цьому він визнав, що є фактори, які не залежать від людини.

«Тоді вже стається так, як стається», – додав Даник.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, фахівці Збройних сил України, науковці України та країн НАТО вивчають нову тактику ракетних ударів, яку застосувала РФ під час атаки на Київ 8 липня, та способи протидії їй. Про це повідомило «Главкому» джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

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Теги: армія укриття Україна Охматдит ракетна атака

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