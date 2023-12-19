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Глава Української енергетичної біржі прокоментував введення спецобов’язку з імпорту електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глава Української енергетичної біржі прокоментував введення спецобов’язку з імпорту електроенергії
Україна вже деякий час знаходиться у пошуку шляхів для стимуляції комерційного імпорту електроенергії
фото з відкритих джерел

Ні дорога аварійна допомога, ні імпортне ПСО не сприятимуть вирішенню проблем на ринку, – глава УЕБ

Введення спеціального обов’язку із забезпечення імпорту електроенергії (імпортне ПСО – ред.) може більше ускладнити економічну ситуацію в Україні. Про це йдеться у колонці голови Української енергетичної біржі (УЕБ) Олексія Дубовського. 

Він зауважив, що Україна вже деякий час знаходиться у пошуку шляхів для стимуляції комерційного імпорту електроенергії.

«В рамках цього широко обговорюється механізм компенсації енерготрейдерам частини витрат, який передбачається, так званим, імпортним ПСО, але, як зазначають деякі експерти, це може ще більше ускладнити економічну ситуацію на ринку та поглибити боргову кризу», – написав Дубовський.

Голова УЕБ підкреслив, що ні дорога електроенергія з аварійної допомоги, ні імпортне ПСО, яке однаково треба компенсувати, не сприятимуть вирішенню фінансових проблем на ринку.

«Для задоволення зростаючих потреб імпорту Україна має достатні обсяги потужностей (1700 МВт на зону (Україна та Молдова)), які наразі не використовуються повною мірою», – підкреслив голова УЕБ.

Дубовський пояснив, що якщо переглянути співвідношення спотових цін в Україні та сусідніх державах, то дійсно зазвичай українські ціни залишались нижчими. Також він додав, що цього року у декілька етапів підіймалися прайс-кепи (рівень цінових обмежень) на ринку електроенергії, що за задумом мало надати можливість компаніям активніше імпортувати.

«Проте наразі динаміка цін не сприяє повною мірою комерційним цілям компаній імпортерів», – наголосив Дубовський.

Раніше в Раді заявили, що імпортне ПСО посилить кризу боргів на ринку електроенергії. Імпортне ПСО посилить кризу боргів на ринку електроенергії, – членкиня Енергокомітету

Теги: електроенергія Україна

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