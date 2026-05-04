Куди зник Микола Сольський? «Главком» відшукав ексміністра в екзотичному місці

Колишній урядовець більше місяця утримується у Хмельницькому СІЗО

Міністр аграрної політики та продовольства у 2022-2024 роках Микола Сольський більше місяця перебуває від вартою у Хмельницькому СІЗО. Туди ексурядовець загримів після отримання підозри за фактами шахрайських дій. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра».

Як розповіли джерела «Главкома» у Хмельницькому СІЗО, Сольський заїхав у загальну камеру, розраховану на шість місць, наприкінці березня. Наразі там утримується п’ять ув’язнених. Попри те, що у слідчому ізоляторі є дві двомісні платні камери з поліпшеними умовами, ексміністр поки не звертався до адміністрації пенітенціарного закладу з питанням переведення.

Сольський надовго затримався в ізоляторі через солідний розмір застави, визначений судами. Йдеться про 63,7 млн грн, які може внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особи за нього.

Крім того, як з’ясував «Главком», в апеляційному суді адвокат ексміністра наполягала: сума застави є надмірною і не ґрунтується на реальній обґрунтованій оцінці власності та заощаджень Сольського, а ще суперечить висновкам Європейського суду з прав людини, пояснювала сторона захисту. Також суд першої інстанції, за твердженням адвоката, не врахував майновий та сімейний стан ексміністра (за останньою поданою декларацією, у 2024 році лише доходи Миколи Сольського складали трохи більше 24 млн грн) і той факт, що майно підозрюваного перебуває під арештом.

Як повідомляв «Главком», 27 березня 2026 року Микола Сольський отримав підозру як організатор схеми щодо махінацій із зерном. Окрім нього, з підозрами ще двоє осіб. За даними слідства, підозрювані намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.