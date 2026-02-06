Головна Країна Політика
Посвідка на тимчасове проживання іноземців в Україні. Уряд ухвалив рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Постанова набере чинності через три місяці з дня її опублікування

Кабмін 5 лютого вніс зміни до постанови про «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Установити, що іноземці та особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, які мають посвідку на тимчасове проживання, строк звернення за обміном якої настав після 24 лютого 2022 р., повинні протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися за обміном такої посвідки на тимчасове проживання», – йдеться у постанові.

Посвідка на тимчасове проживання іноземців в Україні. Уряд ухвалив рішення фото 1

Зокрема, уряд наказав Державній міграційній службі протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на інформування іноземців та осіб без громадянства про порядок і строки обміну посвідок на тимчасове проживання, строк звернення за обміном яких настав після 24 лютого 2022 року.

Постанова набере чинності через три місяці з дня її опублікування.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів затвердив новий механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців (та осіб без громадянства). Мова про тих, хто допомагає військовим або воює за Україну.

Теги: Кабмін громадянство

