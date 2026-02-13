Головна Країна Суспільство
Уряд планує відучити українців від чарки: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Уряд планує відучити українців від чарки: подробиці
Уряд затвердив трирічний план боротьби з алкоголізмом
фото з відкритих джерел

Кабмін затвердив план заходів для зменшення споживання і шкоди від алкоголю до 2028 року

Кабінет Міністрів затвердив стратегію скорочення споживання алкоголю українцями до 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урядовий портал. 

Цей документ, розроблений за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України, передбачає посилення контролю за обігом спиртного та масштабні просвітницькі кампанії.

За даними МОЗ України, алкоголь залишається одним із критичних факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань та передчасної смертності. План є частиною загальнодержавної Стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року.

«Затверджений план дозволить посилити державну політику у цій сфері. Йдеться, зокрема, про розвиток профілактичних заходів, раннє виявлення, діагностику та лікування розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю», – йдеться по відомленні.

Урядова стратегія фокусується на шести ключових напрямах:

  • Інформаційна атака: Запуск загальнонаціональних кампаній про реальні ризики вживання алкоголю для фізичного та ментального здоров'я.
  • Медична реформа: Навчання лікарів методів раннього виявлення алкогольної залежності та вдосконалення протоколів надання допомоги.
  • Захист молоді: Впровадження програм профілактики в освітніх закладах для запобігання ранньому залученню до алкоголю.
  • Жорсткий контроль: Посилення нагляду за дотриманням правил торгівлі та державний моніторинг наслідків споживання спиртного.

Нагадаємо, тренер збірної Фінляндії погорів на вживанні алкоголю на Олімпіаді. Олімпійський комітет Фінляндії офіційно оголосив про негайне відсторонення головного тренера національної збірної зі стрибків на лижах з трампліну, словенського фахівця Ігоря Медведа через вживання алкоголю.

Причиною радикального рішення стало грубе порушення командних правил, а саме – зловживання алкоголю безпосередньо під час Олімпійських ігор. Медведа позбавили аккредитації та відправили додому першим же рейсом, щоб мінімізувати репутаційні ризики для збірної.

Теги: алкоголь Кабмін українці

Читайте нас

