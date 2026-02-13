Уряд планує відучити українців від чарки: подробиці

Кабмін затвердив план заходів для зменшення споживання і шкоди від алкоголю до 2028 року

Кабінет Міністрів затвердив стратегію скорочення споживання алкоголю українцями до 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урядовий портал.

Цей документ, розроблений за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України, передбачає посилення контролю за обігом спиртного та масштабні просвітницькі кампанії.

За даними МОЗ України, алкоголь залишається одним із критичних факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань та передчасної смертності. План є частиною загальнодержавної Стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року.

«Затверджений план дозволить посилити державну політику у цій сфері. Йдеться, зокрема, про розвиток профілактичних заходів, раннє виявлення, діагностику та лікування розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю», – йдеться по відомленні.

Урядова стратегія фокусується на шести ключових напрямах:

Інформаційна атака: Запуск загальнонаціональних кампаній про реальні ризики вживання алкоголю для фізичного та ментального здоров'я.

Медична реформа: Навчання лікарів методів раннього виявлення алкогольної залежності та вдосконалення протоколів надання допомоги.

Захист молоді: Впровадження програм профілактики в освітніх закладах для запобігання ранньому залученню до алкоголю.

Жорсткий контроль: Посилення нагляду за дотриманням правил торгівлі та державний моніторинг наслідків споживання спиртного.

