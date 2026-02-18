Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України

Збитки ТРЦ Ocean Plaza у першому півріччі 2025 року склали 130 млн грн

Фонд державного майна України виставить на аукціон торгово-розважальний центр Ocean Plaza в Києві. Про це «повідомила» прем’єр-міністер Юлія Свириденко, інформує «Главком».

За словами Свириденко, графік продажу конфіскованого майна вже затвердив Кабмін. Він складається із 26 об'єктів по всій країні.

Одним із перших виставлять на продаж торговий центр «Оушен Плаза» (ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь»).

«Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку», – наголосила Свириденко.

Що відомо про роботу ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс City Beach Club.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга, через це 25 липня 2022 року центр було закрито.

ТРЦ Ocean Plaza припинив працювати від початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом там певний час працював лише продуктовий гіпермаркет. У серпні 2022 року в Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передали корпоративні права товариств на понад 350 млн грн зокрема ТРЦ Ocean Plaza.

12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки. У листопаді 2022 року в Ocean Plaza повідомили, що ТРЦ поновив співпрацю з орендарями та підрядними компаніями та відкрив свої двері для відвідувачів.

У березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів. У дохід держави тоді перейшли 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited; а також 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.