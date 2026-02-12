Головна Гроші Особисті фінанси
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
За словами Свириденко, програма поширюється на всі типи надзвичайних ситуацій, передбачених чинним законодавством
фото: Юлія Свириденко

Ініціатива передбачає одноразову безвідсоткову позику до близько 430 тис. грн на сім’ю

Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, постраждалі сім’ї можуть розраховувати на кредит у розмірі до 50 мінімальних заробітних плат (станом на зараз це близько 430 тис. грн). Держава бере на себе повну компенсацію відсоткових ставок банкам, тому для самих отримувачів позика залишається безвідсотковою. Термін повернення коштів становить до 15 років.

«Завдання держави – допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори», – заявила Свириденко.

На що можна витратити гроші

За словами прем’єрки, отриманий фінансовий ресурс є цільовим. Постраждалі можуть спрямувати його на:

  • придбання майна та предметів домашнього вжитку;
  • закупівлю обладнання, необхідного для створення належних побутових умов у новій оселі.

Як подати заяву на отримання виплати

Для отримання позики одному з повнолітніх членів родини необхідно звернутися до органу місцевої влади за новим місцем проживання. Основний алгоритм дій:

  1. подати заяву;
  2. додати довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;
  3. після погодження документів виплату здійснить уповноважений банк, обраний за результатами державного конкурсу.

Глава уряду зазначила, що програма поширюється на всі типи надзвичайних ситуацій, передбачених чинним законодавством. Детальні роз’яснення щодо повного переліку документів і технічного порядку звернень найближчим часом має оприлюднити Міністерство внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко погодили нові програми підтримки людей і громад.

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

До слова, з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Теги: Кабмін Юлія Свириденко соцвиплати кредит переселенці

