Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек

На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий

Уряд України розпочинає впровадження національного електронного чека – «єЧек». Новий сервіс дозволить покупцям отримувати фіскальні чеки безпосередньо у свій банківський застосунок. Проєкт має на меті цифровізацію ритейлу, економію коштів бізнесу та зменшення негативного впливу на довкілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

«єЧек» – це електронний фіскальний документ, який автоматично з'являється у банківському застосунку після оплати товару чи послуги карткою (як у фізичних магазинах, так і онлайн).

«Пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта. Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці», – зазначила Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

