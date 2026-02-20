Головна Країна Політика
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
фото: Юлія Свириденко

На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий

Уряд України розпочинає впровадження національного електронного чека – «єЧек». Новий сервіс дозволить покупцям отримувати фіскальні чеки безпосередньо у свій банківський застосунок. Проєкт має на меті цифровізацію ритейлу, економію коштів бізнесу та зменшення негативного впливу на довкілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

«єЧек» – це електронний фіскальний документ, який автоматично з'являється у банківському застосунку після оплати товару чи послуги карткою (як у фізичних магазинах, так і онлайн).

«Пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта.  Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці», – зазначила Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року. 

