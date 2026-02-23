Уряд виділив понад 246 млн грн для виплат аварійним бригадам енергетики

Працівники, які відновлювали інфраструктуру у січні, отримають додатково по 20 тис. грн

Уряд України спрямував 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які у січні відновлювали енергетичну інфраструктуру після пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

За його словами, виділені кошти підуть на додаткові виплати працівникам, які брали участь у ліквідації наслідків пошкоджень енергетики. «Сьогодні Уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які в січні цього року відновлювали українську енергетику», – зазначив він.

За словами посадовця, працівники аварійно-ремонтних бригад, яких включили до сформованих списків, отримають додаткові виплати у розмірі 20 тис. грн. Кошти перерахують безпосередньо на їхні актуальні банківські рахунки.

До програми підтримки залучені підприємства паливно-енергетичного комплексу, сфери житлово-комунального господарства та «Укрзалізниця». Саме підприємства формують перелік отримувачів допомоги та подають необхідні дані через застосунок «Дія».

До слова, державна програма підтримки малого бізнесу в умовах енергетичної кризи демонструє реальні результати. Понад 30 тисяч українських підприємців уже скористалися виплатами, спрямувавши кошти на купівлю пального, ремонт генераторів або оплату рахунків, щоб продовжувати роботу попри відключення світла.

Програма передбачає виплати у розмірі від 7 500 до 15 тис. грн. Ці кошти є цільовими та можуть бути використані на: придбання або сервісне обслуговування генераторів; закупівлю пального для автономних джерел живлення; оплату комунальних послуг, щоб нівелювати зростання витрат. Загальна сума вже виплаченої допомоги перевищила 303 млн грн, що дозволило зберегти тисячі робочих місць по всій країні.