Мінімум $3 тис. Дружина експоліцейського з Харкова похизувалась розкішним життям 

Подружжя Северіних має квартиру у Харкові та дороговартісні автомобілі

У мережі з’явилося відео з дружиною колишнього поліціянта Максима Северіна, яка вразила мережу сумами, які вона витрачає на базові потреби. Жінка заявила, що для цього їй потрібно близько $3 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

У коментарі блогерці Ангеліні Пинчук 35-річна Вікторія Северіна зауважила, що для комфортного життя у Києві необхідно мати мінімум $3 тис. А для життя у Харкові вона витрачає $1,5 тис. За словами жінки, вона не працює, а її робота це бути улюбленою дружиною свого чоловіка Максима Северіна. Як повідомила Вікторія Северіна, її чоловік – колишній поліцейський, чим він займається зараз жінка назвала секретом.

У коментарях під відео користувачі були вражені витратами безробітньої дружини поліцейського, який пішов з посади.

Як повідомляє 368.media, Вікторія Северіна не має офіційно задекларованих доходів. Як відомо, Максим Северін у 2023-му обіймав посаду інспектора сектору кримінального захисту Харківського райуправління поліції №1. На цій посаді він заробив 700 тис. гривень та ще отримав 400 тис. грн від продажу авто. Офіційно він задекларував 13,5 $тис. готівкою.

Дружина експоліцейського хизувалася подорожами за кордон, де подружжя орендувало гелікоптер фото: 368.media

Також у квітні 2023 року, поліцейський придбав авто Mazda 6 2015 року за 400 тис. грн, а у його дружини на той час був автомобіль за $120 тис., свій дохід дружина експосадовця не зареєструвала.

Дружина Вікторія Северіна експоліцейського Максима Северіна з Харкова похизувалась розкішним життям. фото: 368.media

У 2024 році Максим Северін очолив відділ управління карного розшуку, де він заробляв 564 тис. грн. Тоді він задекларував $15 тис. Крім цього, серед майна посадовця з’явилася орендована квартира у Рівному (78 м²).

ОРодина Северіних має квартиру у Харкові та дороговартісні автомобілі фото: 368.media

У 2025 році посадовець пішов з правоохоронних органів. Зокрема, відомо, що родина Северіних має квартиру у Харкові та дороговартісні автомобілі. До початку повномасштабного вторгнення дружина експоліцейського неодноразово хизувалася подорожами за кордоном, де подружжя орендувало гелікоптер.

Також повідомлялося, як дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover. Заступник начальника одеської податкової Дмитро Хандусенко декларує своє майно та мільйонні активи за цінами, заниженими в десятки разів. Водночас його дружина бере позики на 16,7 млн грн у фірми, з якою судиться структура, де раніше працював сам Дмитро Хандусенко.



