Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС

Авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини

Йдеться про співробітників «Ощадбанку», які перевозили готівку між Австрією та Україною

Міністерство закордонних справ України заявило про захоплення в Будапешті сімох громадян України – співробітників «Ощадбанку». Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення, пише «Главком».

«У Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній поточний стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі», – йдеться у повідомлені.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, йдеться про співробітників «Ощадбанку», які перевозили готівку у межах регулярних міжбанківських перевезень.

«Ці семеро українців є співробітниками державного «Ощадбанку», які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, та перевозили готівку в рамках регулярних перевезень між державними банками», – сказав Сибіга.

Глава МЗС різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

За словами Сибіги, Україна вже звернулася до Будапешта з офіційною вимогою. Також Київ планує звернутися до європейських інституцій.

«Ми також звернемося до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування», – підсумував Сибіга.

За даними банку, у транспорті перебували 40 млн доларів, 35 млн євро та близько 9 кг золота.

Варто зазначити, що 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, Орбан звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. Угорський лідер назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.