Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
Авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Йдеться про співробітників «Ощадбанку», які перевозили готівку між Австрією та Україною

Міністерство закордонних справ України заявило про захоплення в Будапешті сімох громадян України – співробітників «Ощадбанку». Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення, пише «Главком».

«У Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній поточний стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі», – йдеться у повідомлені.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, йдеться про співробітників «Ощадбанку», які перевозили готівку у межах регулярних міжбанківських перевезень.

«Ці семеро українців є співробітниками державного «Ощадбанку», які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, та перевозили готівку в рамках регулярних перевезень між державними банками», – сказав Сибіга.

Глава МЗС різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

За словами Сибіги, Україна вже звернулася до Будапешта з офіційною вимогою. Також Київ планує звернутися до європейських інституцій.

«Ми також звернемося до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування», – підсумував Сибіга.

За даними банку, у транспорті перебували 40 млн доларів, 35 млн євро та близько 9 кг золота.

Варто зазначити, що 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, Орбан звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. Угорський лідер назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

Читайте також:

Теги: Угорщина заручники гроші Ощадбанк викрадення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
4 березня, 10:32
Міхай Попшой вважає, що Молдові доведеться заплатити, щоб жити у мирі та злагоді
Молдові для виходу з СНД доведеться викласти чималі відкупні: про яку суму йдеться
10 лютого, 17:04
Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
12 лютого, 13:40
Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони
Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink
7 лютого, 17:30
Пілозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
9 лютого, 14:21
Сікорський вважає, що позиція Угорщини демонструє брак солідарності
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну
23 лютого, 11:56
Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
25 лютого, 11:04
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
28 лютого, 14:42
Обвинувачений написав у месенджер своєму неповнолітньому другові і переконав його взяти участь підривних діях
Школяр, який підбурив своїх друзів підірвати для РФ відділки поліції, на чотири роки сяде до тюрми
28 лютого, 15:15

Політика

Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
США заявили, що не розширюють військові цілі в Ірані
США заявили, що не розширюють військові цілі в Ірані
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua