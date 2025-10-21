США виступили проти передачі заморожених російських активів Україні – Bloomberg

Американські чиновники повідомили, що найближчим часом не приєднаються до європейської ініціативи

США відмовилися підтримувати план Європейського Союзу про розширення використання заморожених російських активів для підтримки України «Групою семи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Американські чиновники сказали своїм європейським колегам, що наразі США не приєднаються до цієї ініціативи під час переговорів в кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні минулого тижня, зазначили співрозмовники видання. Одне з джерел додало, що США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело сказало, що наразі США просто не беруть на себе жодних зобовʼязань.

«Цей крок є невдачею для ЄС, який намагався залучити решту країн «Великої сімки» до свого плану використання заморожених активів центральних банків як забезпечення для залучення кредитів на суму до 140 млрд євро для України. Європейська комісія, виконавчий орган блоку, готує детальний проєкт механізму, але не опублікує його до того, як лідери ЄС дадуть свою згоду, що, ймовірно, відбудеться на саміті в Брюсселі наприкінці цього тижня», – йдеться в матеріалі.

Своєю чергою європейські чиновники розчаровані тим, що США відмовилися від плану на етапі, коли вони вже рухаються вперед, адже раніше адміністрація Трампа закликала ЄС більше використовувати російські кошти. «Хоча сума активів, що зберігаються в США, є мінімальною, підтримка США плану ЄС була б позитивним сигналом для інших країн. У рамках G7 Велика Британія і Канада підтримують ініціативу Європи, тоді як Японія, як вважається, приєднується до США у більш обережному підході», – пояснюють журналісти.

До слова, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку. Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до 185 млрд євро з приблизно 210 млрд євро російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.