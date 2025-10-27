Головна Світ Економіка
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
фото: Reuters

Прем'єр-міністр підтвердив, що Словаччина продовжить надавати Україні допомогу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він не підтримує план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України. Про це повідомляє словацьке видання SME, пише «Главком».

«Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами», – сказав Фіцо під час пресконференції. Він також розкритикував ініціативу ЄС, яка передбачає конфіскацію російських активів на суму 140 мільярдів євро.

Фіцо попередив, що таке рішення може призвести до численних міжнародних судових спорів, оскільки Росія може відповісти аналогічними заходами, конфіскуючи європейські активи, такі як будівлі чи кораблі.

Прем'єр-міністр підтвердив, що Словаччина продовжить надавати Україні допомогу в гуманітарних сферах, зокрема в медичному забезпеченні та розмінуванні, але країна не фінансуватиме військові потреби України.

«Жодної смертоносної зброї на Україну безкоштовно не піде», – додав він. 

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у жодних спільних європейських ініціативах, пов’язаних із фінансуванням оборонних потреб України. 

Теги: Словаччина фінансування Роберт Фіцо

