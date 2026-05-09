Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо

Україна збільшує видатки на 1,5 трлн грн завдяки підтримці ЄС

Кабінет Міністрів України офіційно погодив радикальне збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 2026 рік. Завдяки розблокуванню масивного пакета допомоги від Європейського Союзу, загальний оборонний бюджет країни сягне 4,367 трлн грн. Це на 63,5% більше, ніж минулого року, що дозволить забезпечити ЗСУ найсучаснішим озброєнням та стабільними виплатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Згідно з умовами програми, у 2026 році Україна має отримати першу половину пакета – €45 млрд. Із цієї суми €13,2 млрд передбачено на бюджетну підтримку, а €31,8 млрд – безпосередньо на потреби оборони.

У Мінфіні наголосили, що формально кошти є кредитом, однак їхнє погашення планується за рахунок майбутніх репарацій, які Росія має виплатити Україні за розв’язану війну.

Ключовою зміною оновленого бюджету стане збільшення фінансування сектору безпеки й оборони на 1,56 трлн грн. Загальний обсяг оборонних видатків у 2026 році має сягнути 4,367 трлн грн, або близько $99 млрд за поточним курсом.

У порівнянні з 2025 роком фінансування оборони зросте на 63,5%. Торік на ці потреби було передбачено 2,67 трлн грн.

Додаткові кошти планують спрямувати за трьома основними напрямами:

174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,371 трлн грн – на закупівлю та ремонт озброєння, техніки й боєприпасів;

14,6 млрд грн – до резерву сектору безпеки та оборони.

Також законопроєкт передбачає, що з 1 липня 2026 року надходження від військового збору зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватимуться на виплати військовослужбовцям ЗСУ.

Окремо уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо спрямування надходжень від додаткового вивізного мита на експорт товарів військового та подвійного призначення на фінансування армії та розвиток оборонно-промислового комплексу.

Як відомо, уряд спрямує 96 млн грн з резервного фонду державного бюджету на будівництво антидронових захисних конструкцій у Херсоні та на евакуаційних маршрутах регіону.