Місія МВФ перегляне програму для України. Голова НБУ назвав терміни

Підприємці можуть видихнути: запровадження нових податків відклали

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу над першим переглядом програми розширеного фінансування для України наприкінці травня, при цьому питання запровадження ПДВ для ФОПів наразі знято з порядку денного. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу, повідомляє «Главком».

Відтермінування податку для ФОПів

За словами очільника Нацбанку, за підсумками переговорів у Вашингтоні сторонам вдалося досягти згоди щодо перенесення розгляду питання про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Ця тема вважалася однією з найчутливіших у межах обговорення фіскальних заходів.

«Делегація України повернулася з розумінням, що питання ПДВ для ФОП відтерміноване. Подальші дискусії триватимуть уже в межах місії МВФ, яка, за нашими очікуваннями, розпочнеться в останній декаді травня», – зазначив Андрій Пишний.

Альтернативні джерела для бюджету

Замість посилення податкового тиску на малий бізнес, Україна пропонує партнерам зосередитися на детінізації економіки. Зокрема, йдеться про реформу Митної служби та підвищення ефективності роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Голова НБУ наголосив, що регулятор підтримує уряд у пошуку внутрішніх ресурсів для покриття дефіциту бюджету. Це необхідно для того, щоб уникнути надмірного тиску на золотовалютні резерви країни та зберегти фінансову стабільність.

Нагадаємо, за результатами інтенсивних переговорів, що тривали з 17 по 21 листопада 2025 року, Україна та МВФ досягли згоди на технічному рівні щодо впровадження нової програми розширеного фінансування (EFF), розрахованої на 48 місяців.

Однією з найбільш гострих тем у діалозі стала реформа оподаткування малого бізнесу. Мінфін запропонував законопроєкт, який зобов’язує ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн ставати платниками ПДВ. Ця ідея спричинила хвилю критики з боку економістів та бізнес-спільноти, що змусило уряд шукати компромісні рішення.

Зокрема, українська сторона намагалася переконати МВФ підняти поріг доходу до 2–4 млн грн, щоб зменшити фіскальний тиск на дрібних підприємців. Однак представники Фонду залишилися непохитними, назвавши такі поступки неконструктивними та занадто чутливими для бюджетної стабільності.

Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що МВФ погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для ФОПів із переліку вимог до України.