Швейцарія виділить ще 50 млн франків на відновлення України: деталі

Вікторія Літвінова
Перший конкурс вже дав старт 12 проєктам на 93 мільйони швейцарських франків у сферах енергетики, житла та транспорту
фото: Міністерство економіки України

Соболев: акцент третього конкурсу – підтримка приватного бізнесу, а не публічної інфраструктури

Україна та Швейцарія підписали меморандум про запуск третього конкурсу інвестиційних проєктів з відновлення – загальний бюджет грантової підтримки становить 50 мільйонів швейцарських франків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Міністерства економіки України.  

Новий акцент: приватний сектор

30 квітня міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер підписали Меморандум між Мінекономіки та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO). Документ дає старт третьому конкурсу проєктів з відновлення у співпраці зі швейцарським приватним сектором.

«Якщо попередній етап був спрямований переважно на відновлення публічної та муніципальної інфраструктури, то тепер ми робимо системний акцент саме на підтримці приватного сектору та ринкових рішеннях. Спільно з Мінекономіки цю грантову програму в Україні координуватиме і UkraineInvest», – підкреслив Олексій Соболев.

Проєкти нового конкурсу зосередяться у таких галузях:

  • будівництво та інфраструктура;
  • машинобудування і промислове виробництво;
  • відновлювана енергетика;
  • агробізнес;
  • ІТ та цифровізація.

Попередні конкурси: рекордний інтерес бізнесу

За підсумками першого конкурсу вже фінансуються і реалізуються 12 проєктів на 93 мільйони швейцарських франків у сферах енергетики, житла, транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування. Другий конкурс зібрав ще більший інтерес: на нього надійшло 37 пропозицій із загальним запитом на 443 мільйони франків – майже втричі більше, ніж доступний бюджет.

Окрім підписання меморандуму, Соболев і Гербер обговорили можливість долучення Швейцарії до Промислового альянсу, який Україна формує разом із партнерами в межах ініціативи «Промисловий Рамштайн». Нещодавно до цієї програми офіційно приєдналася Німеччина.

Нагадаємо, перший меморандум між Мінекономіки та SECO підписали у січні 2025 року на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі – тоді йшлося про виділення початкових 50 мільйонів франків. Усі три конкурси є частиною масштабної програми підтримки України від Швейцарії з бюджетом 1,5 мільярда франків на 2025–2028 роки; загальний довгостроковий план передбачає 5 мільярдів франків на 12 років.

До слова, у лютому 2026 року Федеральна рада Швейцарії затвердила пакет екстреної енергетичної допомоги для України на 32 мільйони швейцарських франків – на стабілізацію теплопостачання та резервне живлення для громад.

 

