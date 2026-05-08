Польща перша в ЄС підписала угоду у межах програми переозброєння SAFE

Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання для всіх родів військ

Польща першою у ЄС підписала угоду про позику у межах програми переозброєння SAFE, що дозволить залучити 180 млрд злотих (майже €44 млрд) для зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Підписана у Варшаві угода відкриває Польщі доступ до низьковідсоткових позик на суму до €43,7 млрд. Ці кошти будуть інвестовані безпосередньо у польську безпеку, розвиток оборонної промисловості та новітні технології.

За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання для всіх родів військ: сухопутних сил, флоту та авіації. Пріоритетними напрямками стануть:

реалізація програми «Щит Схід»;

розвиток систем ППО та боротьби з дронами;

посилення кібербезпеки та модернізація транспортної інфраструктури.

Позика надається через Банк крайового господарства на користь Фонду підтримки збройних сил. Умови передбачають 10-річну відстрочку виплати основного капіталу. Міністр фінансів Анджей Доманьський зазначив, що цей механізм дозволить заощадити для бюджету близько 80 млрд злотих порівняно з іншими джерелами кредитування.

Важливо, що 89% цих коштів отримає саме польська промисловість, оскільки більшість замовлень планується розмістити на вітчизняних підприємствах до кінця травня 2026 року.

Нагадаємо, програма SAFE – це ініціатива Євросоюзу загальним обсягом €150 млрд, спрямована на спільні закупівлі озброєння та посилення східного флангу Альянсу. Польський уряд ухвалив спеціальну постанову для запуску програми після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на відповідний закон.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія першою затвердила саме польську заявку, підтвердивши лідерські позиції країни на східному фланзі НАТО. Очікується, що перший транш у розмірі близько €6,5 млрд надійде до країни вже у травні 2026 року.