Сербія може втратити фінансування ЄС через тісні зв'язки з Росією

Ростислав Вонс
Єврокомісія може припинити фінансування Сербії через занепокоєння станом демократії та звʼязок із Москвою
фото: Tanjug

Белград може втратити до 1,5 млрд євро

Єврокомісія розглядає можливість припинити виплати для Сербії через побоювання щодо стану демократії та тісні зв’язки країни з Росією. Белград може втратити до 1,5 млрд євро фінансування від ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Країна не є членом ЄС, але, розпочавши переговори про вступ у 2014 році, має право на отримання коштів та грантів, які допоможуть їй просунути правові реформи. Рішення про призупинення виплат ще більше ускладнить так званий процес розширення ЄС.

«Ми дедалі більше стурбовані тим, що відбувається в Сербії. Від законів, що підривають незалежність судової влади, до репресій проти протестувальників та постійного втручання в діяльність незалежних ЗМІ», – сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Єврокомісія оцінює, чи країна все ще відповідає умовам для «платежів за фінансовими інструментами ЄС». ЄС також публічно розкритикував судові реформи, що просуваються президентом Сербії Александаром Вучичем, уряд якого зіткнувся з масовими протестами.

Посол Сербії в ЄС та головний переговірник з блоком Даніель Апостолович заявив Politico, що він «впевнений, що ми не дійдемо до такої точки» у питанні призупинення фінансування, і «не відмовляємося від повноцінного членства в ЄС». За його словами, Белград продовжує інтенсивні переговори з Єврокомісією.

Зазначається, що пакет законів щодо реструктуризації судів та зміни порядку призначення суддів та прокурорів став «серйозним кроком назад» для Сербії. Ці законодавчі акти до кінця місяця має оцінити Венеціанська комісія. Її висновок може стати поштовхом для заморожування фінансування Сербії. Белград «чітко повідомив», що дотримуватиметься рекомендацій Венеціанської комісії, «щойно вони будуть отримані».

Іншим моментом є тісні відносини Сербії із Росією. Директорка балканської правозахисної неурядової організації Yihr Софія Тодорович розповіла Politico, що свобода ЗМІ та верховенство права в Сербії перебувають на «життєзабезпеченні» через тиск уряду на журналістів, і закликала Комісію втрутитися, «до того, як у Сербії запанує майже повна темрява».

У листопаді минулого року у звіті про прогрес Сербії на шляху до ЄС європейські чиновники попереджали про регрес і «антиєвропейський наратив» на найвищому рівні. Ситуація загострилася в грудні, коли президент Вучич проігнорував саміт ЄС-Західні Балкани.

Минулого місяця, Сербія потрапила під шквал критики через повідомлення про насильство та порушення під час місцевих виборів, а також поліцейський рейд на університет, під час якого відбулись зіткнення студентів із правоохоронними органами. Посадовець ЄС заявив, що ці нещодавні події, а також продовження співпраці Сербії з Москвою, стали переломним моментом у відносинах Брюсселя з Белградом і спровокували посилення позиції виконавчої влади ЄС.

Нагадаємо, Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову. Домовленість була досягнута на тлі зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході. 

