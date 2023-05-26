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Який вигляд матиме нова рекреаційна зона та багаторівневий паркінг у Києві (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Який вигляд матиме нова рекреаційна зона та багаторівневий паркінг у Києві (відео)
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фото: скрін із відео

Підземна частина паркінгу слугуватиму укриттям під час повітряних тривог

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відео проєкту нового рекреаційної зони та паркінгу, який слугуватиме укриттям на вулиці Прирічній у столиці.

«Створюємо, як ви знаєте, нову рекреаційну зону, на яку вже очікують багато киян. Вона зʼєднає між собою парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. В рамках облаштування зони поруч, на вул. Прирічній, зводимо паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриття під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку», – зазначив він.

Як повідомлялося, столична влада планує найближчим часом продовжити будівництво паркінгів у Києві. Підземна частина таких паркінгів слугуватиме укриттям під час повітряних тривог. Зокрема, найближчим часом трирівневий паркінг на 720 автівок може з'явитися на вулиці Прирічній. Паркінг буде підземно-наземним – таким, як у столичному зоопарку.

Раніше Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни.

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Теги: Віталій Кличко Київ укриття

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