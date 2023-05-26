Який вигляд матиме нова рекреаційна зона та багаторівневий паркінг у Києві (відео)

Підземна частина паркінгу слугуватиму укриттям під час повітряних тривог

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відео проєкту нового рекреаційної зони та паркінгу, який слугуватиме укриттям на вулиці Прирічній у столиці.

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«Створюємо, як ви знаєте, нову рекреаційну зону, на яку вже очікують багато киян. Вона зʼєднає між собою парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. В рамках облаштування зони поруч, на вул. Прирічній, зводимо паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриття під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку», – зазначив він.

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Як повідомлялося, столична влада планує найближчим часом продовжити будівництво паркінгів у Києві. Підземна частина таких паркінгів слугуватиме укриттям під час повітряних тривог. Зокрема, найближчим часом трирівневий паркінг на 720 автівок може з'явитися на вулиці Прирічній. Паркінг буде підземно-наземним – таким, як у столичному зоопарку.

Раніше Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни.