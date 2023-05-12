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Парк Одещини окупували дивовижні птахи (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Парк Одещини окупували дивовижні птахи (фото, відео)
Понад два тижні фламінго кочують змінюючи один лиман на інший
фото: Руслан Лупашко

У парку рожевим пернатим спокійно, комфортно та ситно, тому вони не поспішають відлітати

Цьогоріч фламінго вподобали територію національного природного парку «Тузлівські лимани» що на Одещині, як ніколи. Про це розповіла пресслужба нацпарку.

Дивовижних птахів на лимані Бурнас відзняв місцевий житель Руслан Лупашко. Чоловік вже не вперше фотографує та знімає фламінго. 

Якщо попередніми роками птахи тримались тут упродовж двох-трьох днів, то цьогоріч вже понад два тижні фламінго кочують змінюючи один лиман на інший, а серед тринадцяти лиманів парку їм є де розгулятись.

7 фото
На весь екран
фото: Руслан Лупашко

Тут рожевим пернатим спокійно, комфортно та ситно, тому вони не поспішають відлітати.

Фламінго шукають собі поживу, набираються сил та тішать своєю граціозністю місцевих мешканців.

Нагадаємо, у «Тузлівські лимани» прилетіли дві сотні рожевих фламінго. Про це розповіла пресслужба нацпарку.

Повернення великих зграй рожевих фламінго у Національному природному парку «Тузлівські лимани» на півдні Одеської області фіксують від 2 травня.

Як зазначили науковці, зараз головна їжа для фламінго – рясний шар мотиля. Птахи тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни. А ще нещодавно були помічені чотири дельфіни, які ловили біля узбережжя рибу.

До слова, у селі Брюховичі Перемишлянської громади на Львівщині не можуть знести радянський пам’ятник через лелече гніздо, розташоване зверху. 

Також у Дарницькому районі Києва на озері Сонячне, що неподалік житлового масиву Позняки, на Великдень можна було спостерігати незвичну картину – на водоймі оселився білий лебідь-одинак.

Теги: птахи парк Одещина

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