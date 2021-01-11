В Україні можуть значно подорожчати курячі яйця: названо ціну за десяток

В Україні з грудня 2020 року почала підійматися ціна на курячі яйця

Причиною підвищення цін на яйця є значне подорожчання кормів для птахів

Ціни на курячі яйця в Україні в січні можуть зрости ще більше: за 10 штук популярного продукту українці повинні будуть заплатити 40 гривень.

Про це заявила експертка зі птахівництва Асоціації тваринників України Ярина Бойко.

За її словами, причиною підвищення цін на яйця є значне подорожчання кормів для птахів.

Експертка зазначила, що виробники кормів для птиці зазнали впливу нестабільності ринку сировини. Тобто значно зросли ціни на:

зерно пшениці;

зерно кукурудзи;

сою;

макуху.

Це і спричинило зростання і собівартості отриманої продукції.

Бойко розповіла, що раніше ціна становила 14 гривень за десяток яєць за собівартістю. То на сьогодні вона вже збільшилась до 22 гривень.

«Відповідно, ми бачили ціну до 30 гривень, а зараз вже спостерігаємо 34-36 гривень на полицях у магазинах», – пояснила Ярина Бойко.

За її словами, зростання продовжиться і в січні 2021 року. Адже скорочується пропозиція яєць, а попит, особливо з новорічними святами, лишається на тому самому рівні.

«Найімовірніше, в січні ціна може зрости до 40 гривень», – підсумувала експертка.

Як відомо, в Україні з грудня 2020 року почала підійматися ціна на курячі яйця. Крім цього, за даними Держстату, виробництво яєць в період з січня по листопад 2020 року знизилося на 2,2%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2020 року скоротилося на 12,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До слова, було названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році.

Також у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв у 2020 році.

Джерело: 24 канал