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В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС
Бензин та дизельне пальне подешевшали, на відміну від автогазу
фото з відкритих джерел

Бензин марки А-92 за тиждень подешевшав майже на півгривні 

Українські АЗС у середу, 15 листопада, знизили ціни на бензин та дизельне пальне, але зросла вартість автомобільного газу. Про це свідчать дані Auto.ria.

Станом на зараз середня ціна різних видів пального на заправках України становить:

  • A-95+ – 58,22 грн/л;
  • А-95 – 55,22 грн/л;
  • А-92 – 53,37 грн/л;
  • ДП – 55,49 грн/л;
  • автогаз – 33,63 грн/л.

Минулого тижня бензин марки А-95+ був на 16 коп дорожчим, А-95 – на 20 коп., А-92 – на 44 коп. Дизель за тиждень знизився в ціні на 20 коп., а автомобільний газ подорожчав на 1,80 грн.

Сьогодні ціни на бензин «Євро-95» та А-95 найвищі на АЗС SOCAR –61,99 грн/л та 59,99 грн/л відповідно. Дешевше всього бензин А-95+ коштує в мережі Luxwen – 55,49 грн/л, а А-95 – на АЗС «Авантаж 7» з ціною у 49,95 грн/л.

В Україні подешевшали бензин та дизель: які зараз ціни на АЗС фото 1

Найдорожчий бензин марки А-92 зафіксовано у мережі АЗС «Паралель» – 57,99 грн/л, а найдешевший – на АЗС «Маркет» з ціною у 50,49 грн/л. Найвища ціна на дизельне пальне на АЗС «Паралель» та SOCAR – 59,99 грн/л, а найнижча – на АЗС «Фактор» з ціною у 51 грн/л.

У мережі заправок WOG ціна на автогаз становить 34,15 грн/л, на KLO – 34,49 грн/л, а на Shell – 34,22 грн/л.

Також «Главком» писав, що пальне буде дорожчати до кінця 2023 року. Однак уже наступного року ціни стабілізуються, про що йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2023 року.

Теги: бензин пальне дизельне пальне АЗС ціни

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