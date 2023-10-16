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На чому почали економити німці: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На чому почали економити німці: результати опитування
Багато німців вимушені максимально економити
фото: із відкритих джерел

Німці більше не можуть оплачувати своє життя: кожен шостий громадянин має фінансові труднощі

 

 

Життя в Німеччині стало досить дорогим, все більше людей не можуть дозволити собі колишній рівень життя, як кілька років тому. Наразі німці більше не можуть оплачувати частину своїх щоденних витрат. Останніми місяцями ціни на енергію, продукти харчування, бензин, побутову техніку та одяг різко зросли, пише видання Аussiedlerbote.

Згідно із даними опитування Postbank, величезні ціни стають справжньою проблемою для багатьох громадян. Багато німців ледве зводять кінці з кінцями.

Так, 17,2% з 2059 респондентів заявили, що сприймають ціни, що постійно зростають, як значний фінансовий тягар. Для порівняння, за даними Postbank, у січні 2022 року частка тих, хто сягав фінансових меж через зростання цін на продукти харчування та енергоносії, становила 11%.

Німці переконують: винна, серед іншого, інфляція. Високі ціни викликають проблеми у багатьох людей. Опитування показало, що приблизно кожен шостий німець ледве може покрити свої витрати на життя через ціни, що постійно зростають.

Загалом більше третини опитаних людей покладаються на заощадження у своїх повсякденних витратах. Зокрема, 10% із них використовують ці заощадження значною мірою, а 28,1% заявили, що роблять це певною мірою. Кожен шостий, а саме 17,7%, взагалі не має додаткових фінансових резервів. З іншого боку, 39% опитаних заявили, що мають достатньо регулярного доходу, щоб впоратися зі зростанням цін. 

Є й добрі новини. Через поточне падіння інфляції громадяни можуть сподіватися на полегшення. За попередніми розрахунками, у вересні річний рівень інфляції в Німеччині впав до найнижчого рівня з початку війни в Україні, і зараз становить 4,5%. Економісти очікують, що інфляція продовжить стабілізуватись у найближчі місяці.

Ульріх Штефан, головний інвестиційний стратег Deutsche Bank для приватних та корпоративних клієнтів, також припускає, що фінансове становище багатьох німців має знову покращитись у найближчому майбутньому. Інфляція повільно, але знижується. І ситуація має стабілізуватися.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини оголосило про «зимовий пакет» військової допомоги Україні на загальну суму близько 1 млрд євро. Новий пакет німецької допомоги передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось. Термін їхнього відправлення в Україну не уточнюється.

Також до пакета увійдуть ще 10 танків Leopard 1A5, три додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні «в наступні кілька тижнів».

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Теги: інфляція Німеччина бензин продукти харчування

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