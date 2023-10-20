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В Україні значно подорожчав популярний овоч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні значно подорожчав популярний овоч
Стрімке зростання цін аргументують обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту
фото з відкритих джерел

Тепличні огірки коштують у середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко зростати. Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, причин для ситуації, що склалася, було відразу кілька. Пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму через завершення поточного обороту багатьма стаціонарними комбінатами. Водночас попит на огірки залишався на досить високому рівні.

Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг, що на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Таке стрімке зростання цін учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту. Вибірки в комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Підтримку цінам надає відсутність конкуренції з боку турецької продукції.

Навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Однак галузеві експерти не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту тепличного огірка.

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. 

Теги: продукти ціни овочі

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