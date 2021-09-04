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    Економіка та фінанси

    Як не потрапити у фінансову пастку при оформленні кредиту: поради та підказки

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    Найважливіше &ndash; до оформлення з'ясувати реальну вартість з усіма комісіями - Як не потрапити у фінансову пастку при оформленні кредиту: поради та підказки
    Найважливіше – до оформлення з'ясувати реальну вартість з усіма комісіями
    Фото з відкритих джерел

    Правила, які потрібно знати перед оформленням кредиту

    Українці часто оформляють кредити – на покупку оргтехніки, техніки для дому або для більш серйозних покупок – автомобіля або квартири. Часто такі договори стають справжньою «кредитною пасткою» з величезними переплатами та іншими підводними каменями. Що потрібно знати при оформленні кредиту і на що потрібно обов'язково звернути увагу, розповіли в матеріалі ТСН.

    Найважливіший крок перед оформленням кредиту – це визначитися з його терміном, з'ясувати реальну вартість з усіма комісіями, вибрати тип його погашення, перевірити всі додаткові послуги, які можуть бути включені та з'ясувати, чи є штрафи за дострокове погашення.

    Більшість кредитів українців – споживчі. Це гроші, які ви берете в борг у банку на покупку товару або послуги. Це може бути пральна машина або ноутбук. Банк дає в борг вам необхідну суму під певний відсоток. У кожного банку-умови кредиту різні.

    Що вам потрібно знати перед оформленням кредиту

    • Визначтеся з терміном

    Від мети кредиту залежить термін його виплати. Якщо це автомобіль або житло – то виплачувати такий кредит доведеться довше. Такі кредити вигідніші, ніж просто споживчі. Банк отримує в заставу вашу власність, а значить ризик нижче.

    Варто знати, що нецільовий споживчий кредит можуть дати для покупки будь-яких товарів, але ставка за таким кредитом зазвичай вище, ніж за цільовим.

    • З'ясуйте повну вартість кредиту з усіма комісіями

    Реальна вартість кредиту вказана в паспорті кредиту і в інших документах, які банки публікують. Завдяки цим документам можна з'ясувати не тільки відсотки, які ви віддасте за використання коштів банку, але і яка буде комісія за видачу коштів, регулярна щорічна комісія, комісія за відкриття банківського рахунку та інші додаткові платежі.

    • Тип погашення кредиту

    Виплачувати кредит можна одноразово або поступово. Банки пропонують два варіанти: класичний (диференційований) і рівними частинами (ануїтетний).

    При класичному типі погашення спочатку ваші суми будуть вище, але поступово суми будуть зменшуватися. Тіло кредиту ділиться на рівні частини, а відсотки щомісяця стають меншими. Найбільший платіж доведеться віддати в перший місяць, а в кінці сума буде невелика.

    При погашенні рівними частинами ви щомісяця будете віддавати рівні суми. Всі відсотки будуть закладені відразу в загальну суму. Фактично ви спочатку будете виплачувати відсотки, а вже потім тіло кредиту. Якщо такий кредит закривати достроково, то доведеться виплатити більшу частину тіла кредиту, оскільки відсотки вже були виплачені.

    • Додаткові послуги в кредиті

    Уважно читайте договір, бо в споживчий кредит банк може включити додаткові послуги. Наприклад, страхування життя клієнта. Додаткові послуги – це додаткові платежі. Ви маєте право відмовитися від додаткових послуг при оформленні кредиту.

    • Умови дострокового погашення

    В українському законодавстві немає обмежень на дострокове погашення кредиту. Однак банки можуть встановлювати штрафи або комісії в разі дострокового погашення – про це зазвичай пишеться в договорі.

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    Теги: борг кредит банк гроші українці автомобіль житло послуги страхування
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    Як не потрапити у фінансову пастку при оформленні кредиту: поради та підказки