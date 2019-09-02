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    Економіка та фінанси

    В Україні складається катастрофічна ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС – Волинець

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    Лідер Незалежної профспілки гірників&nbsp; Михайло Волинець&nbsp; - В Україні складається катастрофічна ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС – Волинець
    Лідер Незалежної профспілки гірників  Михайло Волинець 

    Волинець вважає, що незадовільна ситуація довкола накопичення вугілля на складах ТЕС напряму пов’язана з проблемами ціноутворення на енергоресурси

    На думку лідера шахтарських профспілок, народного депутата Михайла Волинця ситуація напередодні опалювального сезону викликає занепокоєння.

    «Відносно того, чи є вугілля на складах теплових електростанцій – це мене зараз найбільше хвилює, тому що ми вже увійшли в осіньо-зимовий період 2019-2020 року і далі – зимово-весняний період. Ми зараз маємо на складах теплових електростанцій на 54% менше вугілля ніж за відповідний період минулого року. У минулому році ми мали проблеми накопичення вугілля на складах, а зараз це просто катастрофа», - заявив Волинець в ефірі телеканалу ZIK.

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    Народний депутат наголошує, що в ситуацію має втрутитися вище керівництво держави.

    «Якщо наш Уряд, нове керівництво держави – президент і парламент і Кабмін не об'єднають зусилля, то ми можемо опинитися перед тим, що будуть обмеження подачі електроенергії підприємствам і їхня зупинка. Буде просто віялове відключення, без всякого попередження. Постраждають безвинні люди. Може виникнути ще одна загроза – це розвал енергетичної системи, тому що блоки теплових електростанцій мають унікальну спроможність регулюючих можливостей блоками атомних станцій ми не можемо регулювати», - підкреслив він.

    Лідер Незалежної профспілки гірників вважає, що незадовільна ситуація довкола накопичення вугілля на складах ТЕС напряму пов’язана з проблемами ціноутворення на енергоресурси.

    «Розпочнемо з вугільної галузі і обов'язково прийдемо до ціноутворення, бо це питання можливості виплат зарплат шахтарям і який фінансово-економічний стан шахт на даний момент», - зазначив Волинець.

    Як повідомлялося, 19 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів і профільних відомств щодо ситуації на ринку електроенергії. Представник Президента у Кабміні Андрій Герус констатував незадовільну підготовку до опалювального сезону – на середину серпня кількість вугілля на складах була на 40% менша від торішніх запасів.

    За інформацією, оприлюдненою головним редактором інтернет-видання «Цензор» Юрієм Бутусовим, в ході наради в президента з’ясувалося, що найнижчу ціну на імпортне вугілля визначає формула «Роттердам+» - 1740 грн/тонна, яка скасована з 1 липня цього року.

    Розслідування економічної обгрунтованості «Роттердам+» веде Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Натомість, вугілля з США, ПАР та Колумбії значно дорожче – від 1800 грн/тонна. В свою чергу, згідно офіційного повідомлення державної генеруючої компанії «Центренерго», вона запланувала придбати 350 тис тонн вугілля з Російської федерації за ціною 1970 грн за тонну в компанії-посередника «Нафта Форс».

    За даними ЗМІ, компанія «Нафта Форс» належить до неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.

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