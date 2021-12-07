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    У Парижі затримано підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі

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    Джамаля Хашоггі було вбито у Стамбулі у 2018 році&nbsp; - У Парижі затримано підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі
    Джамаля Хашоггі було вбито у Стамбулі у 2018 році 
    фото: Reuters

    На Аль-Отайбі була видана «червона картка» Інтерполу

    Поліція Франції затримала колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії. Його вважають причетним до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Туреччині у 2018 році. Про це пише видання Spiegel.

    Чоловіка було затримано вранці незадовго до посадки на рейс і зараз він перебуває під вартою прикордонної поліції в аеропорту.

    Як повідомляє французький телеканал RTL, заарештовано 33-річного Халеда Аєда Аль-Отайбі, колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії. Він мав квиток на рейс до Ер-Ріяда.

    Інтерпол розшукував чоловіка на основі міжнародного ордера на арешт. Підозрюваний вважається членом команди, яка вбила Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі у 2018 році.

    Генеральний прокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. Згідно із судовими джерелами, якщо затриманий погодиться на екстрадицію, його посадять на літак до Туреччини.

    В іншому випадку, за рішенням суду, він залишиться під вартою у Франції, доки не буде екстрадований до Туреччини.

    Хашоггі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року, де він мав отримати документи перед одруженням. Як повідомляється, його тіло було розчленоване та вилучене з будівлі, а його останки не знайдені.

    ЦРУ та деякі уряди Заходу вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники переконують, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.

    У грудні 2019 року прокурор Саудівської Аравії заявив про засудження п'ятьох осіб до смертної кари та ще трьох - до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство Хашоггі.

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    Теги: розвідка США Інтерпол Франція Париж вбивство арешт ЦРУ Саудівська Аравія поліція журналіст
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    У Парижі затримано підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі