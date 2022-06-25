«Глобальна Британія», або як Лондон повертає собі лідерство у світі

Ердоган дає можливість офіційному Лондону показати свої сильні якості

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Британцы уговаривают Эрдогана разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО перед Мадридским саммитом.

В Анкару сегодня прибыли министр иностранных дел Элизабет Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Лондон по сути хочет стать одним из главных коммуникационных мостов между НАТО и Турцией, которая уже по факту стала автономным игроком в Альянсе.

Не сказать, что саму Британию это не устраивает. Даже наоборот: усиленная и уверенная в себе Турция, не идущая в фарватере США или ЕС, более вероятно захочет диверсификации внешних связей, в том числе за счет сближения с Британией, позиционирующей себя как отдельный полюс силы в Европе и мире. Решение вопроса с расширением НАТО несомненно прибавит Лондону очков.

Однако как британцы собираются уговаривать президента Турции отступить от его собственных слов и удовлетвориться (пока что) малым – неизвестно.

Швеция и Финляндия на данный момент предложили пойти на уступки лишь в некоторых вопросах: снять санкции с турецкого ВПК, внести косметические изменения в национальное антитеррористическое законодательство и сделать декларативные политические заявления о недопустимости поддержки террористических организаций.

Очевидно (и судя по публичным заявлениям турецких представителей), что для Анкары этого недостаточно. Главным камнем преткновения остается «курдский вопрос». Турки требуют не просто закрыть курдские представительства, прекратить финансирование и поддержку сирийских курдов, но и выдать турецким правоохранителям курдских деятелей, получивших политическое убежище в Стокгольме и Хельсинки. С точки зрения внутренней политики и принципов этих стран, это неприемлемо и недопустимо, по крайней мере без острой политической реакции дома.

Правда, с Финляндией может быть легче. Их поддержка (в том числе оружейными поставками) курдов не столь масштабная, как Швеции. Кроме того, у финнов нет проблем, связанных с внутренней политикой. В шведском парламенте заседает депутат, представляющая курдское меньшинство, от голоса которой зависит хрупкий коалиционный баланс правительства.

Возможной картой, которой британцы, смогут играть в переговорах с Турцией, станет предложение продать Анкаре партию самолетов Eurofighter Typhoon, о которых недавно упоминали в Турции, заявляя, что если США не продадут им F-16, они будут пытаться купить европейские.

Наконец, решение вопроса расширение НАТО в кратчайшие сроки даст британцам серьёзный «буст» в отношениях с Финляндией и Швецией, а усиление влияния в Северной Европе (которая часть предположительной «дуги союзников» Британии от Балтии до Черного моря) также считается приоритетной целью Лондона в соответствии с их представителями о своей будущей роли в мире – концепции «Global Britain».

Впрочем, пока что обо всех этих проектах говорить преждевременно. Пока что, мы говорим лишь о желаниях и видении Лондона, которые он пытается реализовать за счет резких и быстрых интервенций в разные региональные вопросы, как в этом случае с Турцией и НАТО. Идет формирование новых региональных альянсов, которые возможно будут в будущем частью новой глобальной архитектуры безопасности, а возможно – останутся на уровне ситуативных гибких партнерств.

Это же касается и предложенного Британией проекта «союза» (хотя корректнее сказать, пока что политического партнерства) со странами Балтии, Польшей и Украиной. В каком формате Украина тут будет участвовать – полноценный член, частичное партнерство, буфер, серая зона – ещё не решено, и будет зависеть от послевоенных раскладов в Европе и условий послевоенного мира / перемирия.

Поэтому, я далёк от того, чтобы оценивать предлагаемые Британией разного рода инициативы как свершившийся факт или доказательство «глобального возвращения» Лондона, который теперь будет таким себе новым «кукловодом» всего и вся в мире.

Однако инициативы сами по себе неплохие для Украины, поскольку позволяют, даже если речь не идет (а я думаю, на данном этапе, не идет) о военно-политическом союзе, так как ситуативные региональные партнерства позволяют диверсифицировать внешние связи и балансировать влияние разных центров силы. А таких в ближайшие десятилетия будет всё больше.

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Джерело: блог Іллі Куси

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