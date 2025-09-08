Як впливати на владу без корупції? Голова парламентського комітету пояснив, як працюватиме закон про лобізм

Лобіювання в Україні має стати публічним і контрольованим процесом

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю «Главкому» парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».

Маслов пояснив, що бізнес, який прагне впливати на ухвалення нормативних актів, повинен буде зареєструватися у Реєстрі прозорості, який веде НАЗК. Усі звернення та витрати лобістів відображатимуться у відкритих звітах раз на пів року.

«Реєстр прозорості буде містити відкриту для суспільства інформацію про діяльність лобістів, а тому не може легалізувати корупцію», – додає нардеп.

За словами Маслова, громадські активісти чи організації, які не мають матеріальної вигоди, не вважаються лобістами. «Якщо особа отримує гроші, пільги чи інші переваги – це лобізм. Якщо ж ніяких вигод немає, – це участь у політичному діалозі чи відстоювання соціально значущих тем», – уточнив він.

Водночас закон передбачає штрафи за роботу без реєстрації чи несвоєчасне подання звітів, але на першому етапі, вважає Маслов, важливіше формувати культуру прозорого лобіювання, ніж карати.

Раніше «Главком» писав, що 1 вересня 2025 року в Україні набув чинності Закон «Про лобіювання». Одночасно з цим Національне агентство з питань запобігання корупції запустило в експлуатацію Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає та оприлюднює дані про лобіювання.

Реєстр прозорості є ключовим інструментом нового законодавства, який має зробити процес впливу на ухвалення нормативно-правових актів більш підзвітним суспільству. Завдяки цій платформі будь-яка зацікавлена особа може отримати інформацію про суб’єктів лобіювання, їхні звіти, а також перевірити статистичні дані.