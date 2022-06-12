Відновлено зв’язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ

Проблему вирішено спільними зусиллями «Енергоатома» та мобільного оператора

10 червня був відновлений зв'язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Зв’язок було втрачено 30 травня 2022 року, коли російські окупанти відключили в Енергодарі Vodafone. А саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних.

«Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення», – зазначає «Енергоатом».

Саме відсутність у МАГАТЕ цих даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб генеральний директор МАГАТЕ називав основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.

«Спільними зусиллями «Енергоатома» та Vodafone цю проблему вирішено», – зазначає енергокомпанія.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зібрався приїхати на Запорізьку АЕС, за його словами, на запрошення українського уряду. Утім НАЕК «Енергоатом» цю інформацію спростовує і каже, що ніякої місії не планувалося.

Як повідомлялося, російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Крім того, окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

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