ЄС повинен застосувати норму про форс-мажор та відтермінувати введення екоподатку CBAM для України – ФРУ

Впровадження СВАМ у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році

Україна втратить сотні тисяч робочих місць, ми маємо наполягати на відстрочці щодо запровадження екоподатку CBAM – ФРУ

Українську економіку чекають мільярдні втрати та скорочення зайнятості у випадку, якщо проти нашого експорту будуть у повному обсязі запроваджені норми екологічного мита CBAM. Тому вже зараз влада має активізувати зусилля та добитися від ЄС відстрочки від введення цього мита, використовуючи норму про форс-мажор. Про це заявила директор Департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольга Кулик.

«Після запровадження CBAM по всій економіці може відбутися скорочення зайнятості. Потенційна втрата робочих місць оцінюється у 73,1 тис. у 2026 році. А вже до 2034 року загальна кількість втрачених робочих місць у господарській системі внаслідок запровадження CBAM може сягнути 119,8 тис.», – попередила Кулик.

Водночас, вона зауважила: європейський регламент щодо CBAM передбачає можливість дати відстрочку від податку, «якщо сталася непередбачувана, виняткова та неспровокована подія, яка знаходиться поза контролем одного або кількох третіх країн, на які поширюється CBAM, і ця подія має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури такої країни або відповідних країн».

«Наша країна вже більше 10 років знаходиться у стані війни Росії проти України. Незабаром буде третя річниця повномасштабної війни. За цей час українська економіка та промисловість понесли катастрофічні втрати. Тому ми наполягаємо, що до України має бути застосоване «положення про форс-мажор», – підкреслила Кулик.

Вона підкреслила: продукція, яка підпала під регулювання CBAM, посідає важливе місце в українському експорті. У відсоткових показниках, частка в українському експорті CBAM-товарів до ЄС у 2023 році становила 15,4 %, а у першому півріччі 2024 року – 17,2 %. У загальному експорті України і у 2023 році, і у першому півріччі 2024 року частка CBAM товарів сягала майже 10%.

«Це суттєві обсяги і суттєве наповнення для державного бюджету воюючої країни. Їх втрата може стати додатковим ударом для економіки України, чого точно не можна допустити. Ми вже декілька разів зверталися до уряду та наголошували на критичній необхідності проведення переговорів з ЄК щодо застосування положення про форс-мажор, фактично – відтермінування фінансових положень визначених Регламентом. І щонайменше таке відтермінування потрібно до 2030 року. Це точно може допомогти українському бізнесу не лише не втратити європейські ринки, а й декарбонізуватися», – резюмувала Кулик.

Як відомо, впровадження CBAM у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році. Станом на 2030 – 2034 роки негативний ефект для ВВП може сягнути 6,1 – 6,3%. В абсолютному вимірі це тотожно падінню ВВП на $8,7 млрд до 2026 року, $10,9 та $11,3 млрд до 2030 року та 2034 року відповідно.

Раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.