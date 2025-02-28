«Укренерго» отримало дозвіл виплатити майже 11 млрд боргів на енергоринку – НКРЕКП

Слободян розповів, що другим етапом руху Комісії у вирішенні питання боргів буде фіксація економії «Укренерго» за результатами 2024 року

НКРЕКП очікує від «Укренерго» сплату боргу в енергетиці

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) забезпечила для компанії «Укренерго» необхідні умови для погашення 10,4 млрд грн накопиченої заборгованості на енергоринку. Про це заявив Руслан Слободян, член Комісії, у ході засідання парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства.

«Вчора (25 лютого – ред.) на засіданні комісії було прийнято постанову, якою внесено зміни... Надана можливість «Укренерго» спрямувати економію від коштів, що отримані за тарифом на диспетчеризацію, згідно з передбаченим законом розподілу у пропорції 45:45:10 на погашення заборгованості», – сказав Слободян.

За його словами, економія «Укренерго» по сплаченому тарифу за диспетчеризацію за 2023 рік складає 10,7 млрд грн. Разом з тим, Слободян розповів, що другим етапом руху Комісії у вирішенні питання боргів буде фіксація економії «Укренерго» за результатами 2024 року.

«Для цього ми запланували провести позачергову перевірку оператора системи передачі. Вона відбувається вже у березні, тобто найближчим часом. Очікуємо орієнтовно 4 млрд грн (економії – ред.)», – резюмував член НКРЕКП.

Раніше повідомлялося, що президент України 6 лютого підписав законопроєкт, який дозволить направити понад 13 млрд грн на подолання боргової кризи на енергоринку. За даними Міністерства енергетики, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії наразі становить 24,8 млрд грн.