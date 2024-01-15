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Як війна вплинула на Ахметова та інших олігархів – пояснення The New York Times

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як війна вплинула на Ахметова та інших олігархів – пояснення The New York Times
Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі у 2022 році
фото: Brendan Hoffman for The New York Times

Олігархи втратили мільярди через обстріли їхніх заводів, а уряд використав свої повноваження під час війни, щоб вплинути на їхній політичний вплив – NYT

Війна Росії проти України, яка призвела до знищення низки промислових активів, позбавила так званих українських олігархів колишнього впливу та багатства. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times.

«Війна, спустошивши українську промисловість, обмежила владу так званих олігархів, магнатів, які тривалий час панували в економіці та використовували свої багатства для купівлі політичного впливу», – йдеться в статті.

Найбагатші люди країни втратили десятки мільярдів доларів. Найбільше постраждав Рінат Ахметов, втративши два металургійні заводи в Маріуполі, коксохімічний завод в Авдіївці, низку вітрових і теплових електростанцій. А його основні активи постійно обстрілюються російськими ракетами та дронами.

«За перший рік війни загальний статок 20 найбагатших українців скоротився більш ніж на 20 мільярдів доларів, за даними журналу Forbes. Ахметов отримав найбільший удар, втративши понад 9 мільярдів доларів. Він один із лише двох мільярдерів, що залишилися в Україні, порівняно з 10 до війни», – йдеться в статті The New York Times.

У вересні поліція затримала Ігоря Коломойського за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей, і з того часу він перебуває під вартою. Влада також намагається екстрадувати з Франції українського олігарха Костянтина Жеваго за звинуваченнями у шахрайстві та Дмитра Фірташа за розтрату грошей.

Нагадаємо, статки друзів Путіна збільшилися на $50 млрд.

Стало відомо, що син Абрамовича отримав громадянство Литви ще минулої осені.

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Теги: Forbes громадянство влада поліція українці завод промисловість Рінат Ахметов війна

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