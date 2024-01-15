Як війна вплинула на Ахметова та інших олігархів – пояснення The New York Times

Олігархи втратили мільярди через обстріли їхніх заводів, а уряд використав свої повноваження під час війни, щоб вплинути на їхній політичний вплив – NYT

Війна Росії проти України, яка призвела до знищення низки промислових активів, позбавила так званих українських олігархів колишнього впливу та багатства. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times.

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«Війна, спустошивши українську промисловість, обмежила владу так званих олігархів, магнатів, які тривалий час панували в економіці та використовували свої багатства для купівлі політичного впливу», – йдеться в статті.

Найбагатші люди країни втратили десятки мільярдів доларів. Найбільше постраждав Рінат Ахметов, втративши два металургійні заводи в Маріуполі, коксохімічний завод в Авдіївці, низку вітрових і теплових електростанцій. А його основні активи постійно обстрілюються російськими ракетами та дронами.

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«За перший рік війни загальний статок 20 найбагатших українців скоротився більш ніж на 20 мільярдів доларів, за даними журналу Forbes. Ахметов отримав найбільший удар, втративши понад 9 мільярдів доларів. Він один із лише двох мільярдерів, що залишилися в Україні, порівняно з 10 до війни», – йдеться в статті The New York Times.

У вересні поліція затримала Ігоря Коломойського за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей, і з того часу він перебуває під вартою. Влада також намагається екстрадувати з Франції українського олігарха Костянтина Жеваго за звинуваченнями у шахрайстві та Дмитра Фірташа за розтрату грошей.

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