Виконавча служба заарештувала рахунки «Укрспирту»

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У підприємстві наголошують, що накладення арешту на майно може призвести до банкрутства «Укрспирту»

Державна виконавча служба заарештувала рахунки монополіста на українському ринку спирту - державного підприємства «Укрспирт» у рамках примусового стягнення з компанії штрафів на суму 186,9 млн грн, повідомила прес-служба компанії.

«Стягнення, накладені на підприємство, обумовлені неузгодженими податковими нарахуваннями 2012-2014 років, за які жоден чиновник не поніс відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що «Укрспирт» у судовому порядку домігся скасування рішень, за якими було накладено стягнення, але, всупереч цьому рішенню Вищого адміністративного суду, накази про стягнення були прийняті до виконання.

«З метою забезпечення проведення виконавчих дій, 24 травня 2018 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на всі банківські рахунки «Укрспирту», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголошують, що накладення арешту на майно держпідприємства може призвести до банкрутства «Укрспирту».

«Адже погасити нараховану фіскальною службою неузгоджену суму штрафних санкцій неможливо. Як наслідок - буде повністю знищена спиртова галузь країни, що призведе до незворотних негативних наслідків: відсутність надходжень до державного бюджету зі сплати акцизного податку та інших обов'язкових платежів», - відзначається в повідомленні.

Раніше Державна фінансова інспекція під час ревізії на підприємствах і установах «Укрспирту» виявила завданих державі збитків на суму 880 млн грн. Ревізія охопила період із початку 2012 року по березень 2015 року, а загальна сума виявлених під час перевірки порушень становила понад 2,3 млрд грн.

У червні 2015 року правоохоронні органи провели обшук і вилучення документів в адміністративних приміщеннях «Укрспирту». Обшук проводився в рамках справи, порушеної у 2014 році за фактом зловживань службовим становищем колишнього директора концерну Михайла Лабутіна, який очолював підприємство з березня по грудень 2014 року.

Раніше ДФС заявила про те, що підозрює Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість в розмірі 28,2 млн грн.

У липні Міністерство аграрної політики і продовольства провело власний плановий внутрішній аудит в «Укрспирті» й підконтрольних йому місцях здійснення діяльності, в результаті якого виявило фінансові порушення з початку 2012 року по березень 2015 року на загальну суму понад 3 млрд грн.