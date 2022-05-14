Верещук розповіла, кого першочергово потрібно евакуювати з «Азовсталі»

Влада готується підписати документ про евакуацію з «Азовсталі»

Віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що влада працює над тим, аби у першу чергу евакуювати із меткомбінату «Азовсталь» бійців, які потребують ургентної допомоги. Про Верещук розповіла під час телемарафону.

Верещук провела зустріч із рідними українських захисників, які зараз перебувають на «Азовсталі» у Маріуполі.

Вона зазначила, що родичі важкопоранених українських захисників просять врятувати їхніх рідних.

Міністерка також додала, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з «Азовсталі». Він може бути укладеним за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники «Червоного хреста». Вона зазначила, що саме ця організація повинна забезпечити вихід українських захисників гуманітарним коридором.

«Ми зараз говоримо про тяжкопоранених, лежачих, яким необхідна вже ургентна допомога. Ми звернулися до лідерів країн, особливо до представників ООН і Червоного Хреста, бо це їхній обов'язок – відкрити гуманітарний коридор. Ну і, звичайно, до представників Російської Федерації. Вбивати беззахисних тяжкопоранених – це злочин ХХІ століття. Я дуже сподіваюся, що вони нас почують», – сказала Верещук.

Вона нагадала, що експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко закликають світових лідерів допомогти врятувати життя цивільних і військових, яких на території заводу «Азовсталь».

«Турецька сторона дійсно могла би бути посередником у питанні екстракції. Ми ж говоримо зараз про тяжкопоранених, і це питання до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо зможе Туреччина бути посередником – добре. Якщо зможе Сі Цзіньпінь вплинути – це теж добре», – сказала Верещук.

Міністерка підкреслила, що зараз евакуація з «Азовсталі» відбувається дуже складно.

Раніше родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

Також стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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