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    Економіка та фінанси

    Виробництво яєць на підприємствах України із початку року скоротилося на 23%

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    Найбільше яєць виробили на Київщині та Хмельниччині - Виробництво яєць на підприємствах України із початку року скоротилося на 23%
    Найбільше яєць виробили на Київщині та Хмельниччині
    Фото: landlord.ua

    При цьому у приватних господарствах кури несуться справно

    Обсяг виробництва яєць в Україні за підсумками січня-лютого 2021 року склав 2,025 млрд штук. Це на 16,1% нижче, ніж показник аналогічного періоду 2020 року (2,41 млрд).

    Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Зокрема, виробництво яєць в звітному періоді на базі спеціалізованих агропідприємств України скоротилося на 23,4% – до 1,24 млн одиниць проти 1,62 млн в січні-лютому 2020 року.

    При цьому господарства населення зменшили виробництво яєць незначно – на 1% – до 792,1 млн штук.

    У ТОП-5 областей з виробництва яєць за звітний період увійшли:

    • Київська область – 522,3 млн штук (січень-лютий 2020 року – 574,7 млн);
    • Хмельницька область – 122,5 млн штук (125,2 млн);
    • Черкаська область – 120,3 млн штук (88,6 млн);
    • Дніпропетровська область – 119,2 млн штук (128,2 млн);
    • Донецька область – 111,4 млн штук (167,1 млн).

    Нагадаємо, в Україні з початку року почало стрімко скорочуватись виробництво борошна.

    Додамо, що з початку року в Україні помітно подорожчали продукти харчування. За даними Держслужби статистики, в січні ціни на їжу зросли на 1,4% порівняно з груднем 2020 року і на 5,9% рік до року. Економісти оцінюють, що в лютому ціни збільшилися ще на 1,2-1,5%.

    Також за даними Державної служби статистики, у січні промислове виробництво впало на 16,1%. За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.

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    Теги: продукти рейтинг ціни харчування населення
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