Після підняття вантажних тарифів на 20%, «Укрзалізниця» втратить стільки ж у вантажоперевезеннях, – член Наглядової ради

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до падіння обсягів перевезень – експерт

«Укрзалізниця» провела дослідження впливу індексації тарифів на обсяги вантажних перевезень, і воно показало, що підвищення тарифів на 20% може призвести до того, що обсяг перевезень вантажів знизиться на 19%. Про це повідомив член Наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін. 

«У нас велике боргове навантаження. Загальна сума боргів більше 1 млрд дол. Нам потрібна дуже жорстка реструктуризація боргів, зміна політики держави щодо фінансування пасажирських перевезень, потрібно пришвидшувати процес анбандлінг», – каже він.

Водночас, він відзначив, що у разі підвищення тарифів є ризик падіння попиту на такі перевезення – адже підвищення тарифів призводить до того, що обсяг перевезень вантажів падає на таку ж кількість відсотків.

«Поки ми не вирішимо питання реальної компенсації за пасажирські перевезення, не приймемо стратегічне рішення про скорочення неефективної інфраструктури і збиткових напрямків, компанія буде почувати себе дуже важко», – резюмував Амелін.

Як відомо, «Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення. Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року.

«Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр.

Теги: економіка перевезення Укрзалізниця Мінекономіки тарифи

