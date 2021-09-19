Вітренко пояснив, скільки може тривати запуск «Північного потоку – 2»

Процедуру сертифікації можна розтягнути на вісім місяців

Щоб здійснити сертифікацію оператора Nord Stream 2 AG, кожній з європейських структур, причетних до цього, потрібно від двох до чотирьох місяців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що тестовий режим запуску «Північного потоку – 2» не означає комерційної експлуатації газопроводу.

«Потрібно, щоб спочатку німецький регулятор прийняв рішення про сертифікацію – для цього у нього є чотири місяці. Потім він має отримати відповідне погодження в Європейській комісії – для цього теж є мінімум два місяці, але Єврокомісія може продовжити термін ще на два місяці. Тобто вже мова йде про вісім місяців (відведених на сертифікацію оператора Nord Stream 2 AG – «Главком»)», – сказав очільник «Нафтогазу».

Крім того, позиція, що газопровід буде сертифікований за умови використання тільки половини його потужностей чи буде експлуатуватися наполовину, юридично абсолютно неправильна. Європейські правила так не працюють, підкреслив Вітренко.

«Подібна ситуація сталася з газопроводом Опал (OPAL) – вона не є релевантною в цій ситуації, тому щодо «Північного потоку – 2» мають висуватися зовсім інші вимоги, тоді це не буде дискримінаційний доступ до всієї потужності всіх компаній», – наголосив Вітренко.

Довідка 15 липня Суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив апеляцію Німеччини та залишив у силі рішення суду першої інстанції від 2019 року щодо доступу «Газпрому» до газопроводу OPAL, ухвалене на користь Польщі. OPAL є наземним продовженням першої черги «Північного потоку – 1», що поєднує його з газотранспортною системою в Чехії. До 2016 року «Газпром», згідно з антимонопольними вимогами Третього енергопакета ЄС, мав право використовувати OPAL тільки на 50%.

Керівник «Нафтогазу» також не виключив, що вибори до Бундестагу можуть вплинути і на рішення німецького регулятора, і на безпекові гарантії щодо України.

«Зараз багато сюрпризів на виборах у Німеччині. Партія Меркель значно втратила рейтинг, але подивимося на результати та на формування коаліції, якими будуть позиції партій вже після виборів», – додав Вітренко.

Нагадаємо, на думку Юрія Вітренка, щоб нейтралізувати «Північний потік – 2», німецький регулятор повинен надати змогу європейським компаніям самостійно вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ.